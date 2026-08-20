Takiej jej nie widzieliście! Sylwia Grzeszczak w malutkim bikini chwali się formą na wakacjach

Znana z wielkich przebojów piosenkarka od zawsze mocno chroni swoje życie prywatne i rzadko dzieli się z opinią publiczną szczegółami ze swojej codzienności. Sylwia Grzeszczak koncentruje się przede wszystkim na pracy artystycznej, a w rozmowach z mediami najchętniej porusza tematy związane z nowymi wyzwaniami muzycznymi. Jak podkreśla, jej grafiki pękają w szwach, co sprawia, że zupełnie nie odczuwa potrzeby dzielenia się osobistymi sprawami na łamach portali plotkarskich.

Po co mam pójść w celebryctwo, jeśli śpiewam i pracuję swoim doświadczeniem, które zbierałam od wieku 5 lat? Może to jest tak, że jeśli nie możesz wykorzystać swoje talentu i potencjału, idziesz i szukasz innych dróżek. Nie potrzebowałam tego. Wolę wyciszyć się na sześć czy siedem lat, niż nagle zacząć udzielać wywiadów o swojej prywatności - mówiła w studiu ESKA.pl.

Piosenkarka przyznaje również, że wywlekanie spraw osobistych na forum publiczne jest jej całkowicie obce. Twierdzi, że nie potrafi pojąć sytuacji, w których osoby publiczne decydują się na medialne rozliczanie się z przeszłością, zwłaszcza gdy dotyczy to zakończonych już związków. Jej zdaniem takie zachowanie jest zbędne, a energię lepiej spożytkować na realizację celów zawodowych i tworzenie nowych utworów.

Gdy weszłam do show-biznesu, zawsze przerażało mnie to, że ktoś tam psioczył na kogoś i wolałam zajmować się pracą, skupić się na tym. Nie miałam potrzeby gadać o pierdołach, o różnych rzeczach wokół, zwyczajnie nie miałam na to czasu. Miałam, co robić, zajmowałam się swoimi hiciorami. (...) Albo robisz to, albo robisz to. Jeśli ktoś potrzebuje gadać, niech sobie gada, ja się zajmuję swoimi priorytetami - tłumaczyła.

Nowe projekty muzyczne Sylwii Grzeszczak

To fakt, że piosenkarka ma wypełniony po brzegi kalendarz. Gwiazda spędza mnóstwo czasu w studiu, gdzie intensywnie pracuje nad materiałem na nadchodzący album. Jej najświeższy singiel, zatytułowany "Mango", to kolejny wakacyjny przebój, który podbija listy przebojów. Ponieważ jednak mamy środek lata, artystka postanowiła wygospodarować czas na odpoczynek. Wybrała się na zasłużone wakacje do Chorwacji, skąd przesyła słoneczne pozdrowienia swoim fanom, nie zapominając o kontakcie ze słuchaczami.

Sylwia Grzeszczak w czarnym bikini z Chorwacji

Gwiazda polskiej estrady zdecydowała się spędzić urlop za granicą, wybierając na miejsce wypoczynku malowniczą Chorwację. Będąc na wyjeździe, piosenkarka postanowiła umilić czas swoim fanom, dzieląc się zdjęciami, które wywołały lawinę zachwytów. Na jej instagramowym koncie pojawiły się kadry, na których prezentuje się w czarnym, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym. Trzeba przyznać, że sylwetka artystki robi ogromne wrażenie, co jest zasługą regularnych ćwiczeń. Niedawno Grzeszczak wspominała w sieci, że rozpoczęła treningi z fachowcami, a zdjęcia z wakacji są najlepszym dowodem na to, że wysiłek się opłacił.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama