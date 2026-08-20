Roksana Węgiel w ultra kusym wdzianku wskoczyła na konia! Jej mąż musiał to skomentować!

Pracowite lato Roksany Węgiel: Koncerty, wakacje, promocja płyty

Roksana Węgiel (21 l.) jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 21 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

W zawodowym rozwoju wspiera ją Kevin Mglej (29 l.). Młodziutka piosenkarka i producent muzyczny za kilka dni będą świętować drugą rocznicę głośnego ślubu. Małżonkowie chętnie dzielą się swoim życiem na Instagramie. Pełno na nim zdjęć i relacji z wyjazdów oraz materiałów związanych z pracą.

Roxie i Kevin wypoczywali niedawno w słonecznej Grecji, gdzie nocowali w jednym z najbardziej luksusowych ośrodków w Europie. Po powrocie do kraju pojawili się na chrzcinach synka gwiazd sieci, Andziaks i Luki. Piosenkarka, która nie ukrywa swojego przywiązania do wiary i tradycji katolickiej, zdecydowała się udostępnić fanom kilka ujęć z przyjęcia.

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Roksana Węgiel w kusym ubraniu dosiada konia

Udało im się znaleźć czas na wypoczynek. Roksana Węgiel zamieściła relację z rodzinnego wypadu nad jezioro. Towarzyszył jej mąż z synem, mama oraz bracia. Na relacji z krótkiego urlopu można zobaczyć jak Roxie radzi sobie na wakeboardingu.

Po szaleństwach na wodzie piosenkarka udała się na sesję zdjęciową, która narobiła w sieci sporo szumu. "Country club" - napisała krótko w poście z nowymi zdjęciami. Na fotkach Węgiel pozuje ubrana jedynie w sportowy stanik i króciutkie spodenki. W takim dość skąpym stroju postanowiła... wskoczyć na konia!

Z entuzjazmem zareagowali nie tylko fani, ale również ukochany mąż Roksany. "Służy Ci to życie po za miastem" - napisał Kevin Mglej.

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