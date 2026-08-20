Polacy kochali ten serial. Tak wyglądają obecnie aktorzy ze "Złotopolskich"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-20 10:12

"Złopolscy" przez lata przed telewizorami gromadzili tysiące Polaków. Nic dziwnego - uniwersalne historie i świetna gra aktorka potrafiły zatrzymać człowieka "na dłużej". Pojawiły się informacje i możliwym wznowieniu serialu. Ale jak wyglądają obecnie niektórzy aktorzy? Kogo byśmy już nie zobaczyli na ekranie?

Fenomen serialu "Złotopolscy" 

"Złotopolscy" to jeden z pionierskich i najbardziej kultowych polskich tasiemców, emitowany na antenie TVP2 w latach 1997–2010. Osią fabuły był wieloletni spór oraz skomplikowane relacje dwóch gałęzi rodu, wywodzących się od bliźniąt - Eleonory Gabriel i Dionizego Złotopolskiego.

Akcja serialu toczyła się dwotorowo: w Warszawie, ukazując miejskie, często sensacyjne życie rodziny Gabrielów, oraz we wsi Złotopolice.  Produkcja zdobyła serca widzów dzięki wyrazistym postaciom, subtelnemu humorowi oraz wpisaniu w wątki codziennych problemów Polaków przełomu wieków. Przez 13 lat wyemitowano ponad 1100 odcinków, a tytułowa piosenka w wykonaniu Andrzeja Piasecznego stała się absolutnym hitem.

Aktorzy grający w serialu to m.in.:

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"Złotopolscy" wrócą na ekrany? 

Gdy ogłoszono, że "Ranczo" wraca, fani nie ukrywali swojej radości. Niektórzy mieli nadzieję, iż jest to szansa na wznowienie kolejnych kultowych produkcji, jak właśnie "Złotopolscy". Pojawiły się nawet doniesienia, jakoby był faktycznie plan powrotu tego serialu. 

- Zastanawialiśmy się, robiliśmy taką symulację, czy to by się udało. Jest jeszcze szansa, bo mimo tych 30 lat nasi widzowie wciąż są z nami – powiedział Piotr Szwedes.

Jak dowiedział się "Super Express", niektórzy aktorzy byliby chętnie do powrotu, jak m.in. Ewa Kasprzyk.

- Rewelacja, rewelacja! Tylko czy tam będzie miejsce dla mojej postaci, Ilony - kobiety z ikrą? No byłoby to genialne. To było tak piękne, tak wspaniałe. To był mój pierwszy serial [...]  Gdyby tak było, szalenie bym się cieszyła. Myślę, że w każdej plotce jest jakaś prawda, więc miejmy nadzieję, że tak by było  - powiedziała Kasprzyk.

Produkcja na razie nie potwierdza doniesień. 

Aktorzy, którzy zmarli:

  • Henryk Machalica
  • Jerzy Turek
  • Anna Przybylska
  • Alina Janowska
  • Grzegorz Komendarek
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Tak po ponad 20 latach wyglądają aktorzy serialu "Złotopolscy" 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają aktorzy, którzy grali w serialu "Złotopolscy". Niektórzy jak Tomasz Ciachorowski przeszli ogromną przemianę! Zobaczcie porównania w naszej GALERII ZDJĘĆ!

Aktorzy w scenie z serialu Złotopolscy. O ich dzisiejszym wyglądzie przeczytasz na SE.
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TOMASZ CIACHOROWSKI
EWA ZIĘTEK
EWA KASPRZYK
ZŁOTOPOLSCY