Polacy kochali ten serial. Tak wyglądają obecnie aktorzy ze "Złotopolskich"

Fenomen serialu "Złotopolscy"

"Złotopolscy" to jeden z pionierskich i najbardziej kultowych polskich tasiemców, emitowany na antenie TVP2 w latach 1997–2010. Osią fabuły był wieloletni spór oraz skomplikowane relacje dwóch gałęzi rodu, wywodzących się od bliźniąt - Eleonory Gabriel i Dionizego Złotopolskiego.

Akcja serialu toczyła się dwotorowo: w Warszawie, ukazując miejskie, często sensacyjne życie rodziny Gabrielów, oraz we wsi Złotopolice. Produkcja zdobyła serca widzów dzięki wyrazistym postaciom, subtelnemu humorowi oraz wpisaniu w wątki codziennych problemów Polaków przełomu wieków. Przez 13 lat wyemitowano ponad 1100 odcinków, a tytułowa piosenka w wykonaniu Andrzeja Piasecznego stała się absolutnym hitem.

Aktorzy grający w serialu to m.in.:

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"Złotopolscy" wrócą na ekrany?

Gdy ogłoszono, że "Ranczo" wraca, fani nie ukrywali swojej radości. Niektórzy mieli nadzieję, iż jest to szansa na wznowienie kolejnych kultowych produkcji, jak właśnie "Złotopolscy". Pojawiły się nawet doniesienia, jakoby był faktycznie plan powrotu tego serialu.

- Zastanawialiśmy się, robiliśmy taką symulację, czy to by się udało. Jest jeszcze szansa, bo mimo tych 30 lat nasi widzowie wciąż są z nami – powiedział Piotr Szwedes.

Jak dowiedział się "Super Express", niektórzy aktorzy byliby chętnie do powrotu, jak m.in. Ewa Kasprzyk.

- Rewelacja, rewelacja! Tylko czy tam będzie miejsce dla mojej postaci, Ilony - kobiety z ikrą? No byłoby to genialne. To było tak piękne, tak wspaniałe. To był mój pierwszy serial [...] Gdyby tak było, szalenie bym się cieszyła. Myślę, że w każdej plotce jest jakaś prawda, więc miejmy nadzieję, że tak by było - powiedziała Kasprzyk.

Produkcja na razie nie potwierdza doniesień.

Aktorzy, którzy zmarli:

Henryk Machalica

Jerzy Turek

Anna Przybylska

Alina Janowska

Grzegorz Komendarek

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Tak po ponad 20 latach wyglądają aktorzy serialu "Złotopolscy"

Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają aktorzy, którzy grali w serialu "Złotopolscy". Niektórzy jak Tomasz Ciachorowski przeszli ogromną przemianę! Zobaczcie porównania w naszej GALERII ZDJĘĆ!