Paweł Deląg został ojcem po raz trzeci! Kupił dla córki luksusowy wózek!

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska powitali na świecie córeczkę!

Paweł Deląg (56 l.) i Patrycja Komorowska (36 l.) mają ogromne powody do zadowolenia. Zakochani powitali na świecie córeczkę! Dla aktora jest to trzecie dziecko. Z poprzednich związków ma dwóch dorosłych już synów - Pawła Juniora (33 l.) oraz Mikołaja (25 l.). O tym, że rodzina się powiększy poinformowała w marcu jego ukochana. W minioną niedzielę aktor przekazał na Instagramie, że jego trzecia pociecha jest już na świecie.

12 sierpnia to był dla nas jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Tego dnia przyszła na świat nasza córeczka Zosia. Zofia Elżbieta Deląg Komorowska. Piękna i zdrowa. Mama też. Czuje wdzięczność i radość [...] - napisał Deląg.

Płeć dziecka nie była tajemnicą. W czerwcu Paweł Deląg i Patrycja Komorowska pochwalili się na Instagramie wystawnym baby shower. Rodzinna impreza w plenerze obfitowała w różne atrakcje dla dorosłych oraz dzieci. Zadbano również o odpowiednią oprawę wydarzenia. Goście zasiedli przy przyozdobionymi świecami i kwiatami stołach. Wszystko utrzymane było w różowych barwach, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości - szczęśliwa para spodziewa się córeczki!

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Patrycja Komorowska na pierwszym spacerze z córką

Patrycja Komorowska i Paweł Deląg spotykają się od kilku lat i długo chronili swoją prywatność. Ich pierwsze wspólne zdjęcie opublikowała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (51 l.). Aktor bardzo rzadko mówi o swoim życiu uczuciowym. Jego wybranką jest o dwadzieścia lat młodsza Patrycja Komorowska. W przeciwieństwie do poprzednich partnerek Deląga, nie jest związana z show-biznesem. To certyfikowana psychoterapeutka, właścicielka poradni wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Para raczej unika medialnego szumu. Rzadko pojawiają się na branżowych imprezach. Znacznie chętniej wrzucają do sieci wspólne zdjęcia. W ostatnich miesiącach Patrycja Komorowska zwiększyła swoją obecność w social mediach. Piękna pani psycholog dosłownie rozkwitała w ciąży. Udało jej się nawet namówić ukochanego na wspólną sesję zdjęciową!

Tymczasem malutka Zosia ma już za sobą pierwszy spacer. Patrycja Komorowska opublikowała bowiem zdjęcie z ich wspólnego wyjścia. Pani psycholog jest miłośniczką mody i nawet na krótko po porodzie starannie dobiera swoje stylizacje. Jest również fanką luksusowych marek. Nic więc dziwnego, że razem z ukochanym chcą dać córeczce wszystko, co najlepsze już od pierwszych dni życia.

Córka aktora już wozi się elegancką "bryką". Wózek Cybex Priam 5.0 to odpowiednik luksusowego samochodu. Po ten model chętnie sięgają gwiazdy show-biznesu i influencerzy. Żeby wozić swoje dziecko takim cackiem trzeba wydać sześć-siedem tysięcy złotych. Dodając różne udogodnienia i akcesoria koszt wózka może wzrosnąć aż do dziewięciu tysięcy!

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