Iwona Węgrowska wtrąciła się w aferę Zenka Martyniuka i Jacka Kawalca. „Powinieneś go przeprosić”

Kulisy afery między Jackiem Kawalcem a Zenkiem Martyniukiem. Zostaną podjęte kroki prawne?

Nie milkną echa po parodii Jacka Kawalca - wokalista w niej naśmiewał się w niej z Zenka Martyniuka. Choć występ zrobiono 9 sierpnia 2026 roku, dopiero tydzień później wypłynęło całe nagranie, które spowodowało ogólnopolską aferę. Budka Suflera (z nimi śpiewał aktor "Rancza") postanowiła przeprosić piosenkarza disco polo, ponieważ w ich mniemaniu filmik mógł być obraźliwy. Nie spodobało się to Kawalcowi - ten uznał to za cenzurę jak zza czasów PRL. Jednocześnie ogłosił, że ma tego dosyć i odchodzi z Budki Suflera. Nie trzeba było długo czekać na komentarz Zenka Martyniuka. Ten w rozmowie z WP potwierdził, że myśli o podjęciu kroku prawnych przeciwko aktorowi.

- Niby tłumaczył się, że jest satyrykiem, że parodiuje różne osoby. Tylko że w tym przypadku nie jest to już parodia. On mówi, że ja śpiewam z wyłączonym mikrofonem, podczas gdy ja występuję z muzykami na żywo, dokładnie tak samo jak Budka Suflera - powiedział.

Okazało się też, że panowie dobrze się znają. Wielokrotnie spotykali się na różnych eventach muzycznych, a sam Martyniuk nie spodziewał się, że padnie atak w jego kierunku - i to akurat od aktora z "Rancza".

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Afera między Zenkiem a Kawalcem. Wtrąciła się Iwona Węgrowska

Wiele gwiazd już skomentowało aferę wokół Kawalca i Martyniuka, w tym sam Krzysztof Cugowski czy Skiba. Okazało się, że swoje 5 groszy postanowiła dołożyć też inna wokalistka - Iwona Węgrowska. Pod jedną z rolek w mediach społecznościowych, umieściła pełny oburzenia wpis dotyczący całej afery.

- Jacek przesadziłeś. Jak możesz?! On jedyny od wielu lat jest na rynku i zrobił karierę w stylu disco. Dopiero po nim wielu innych artystów. Z całym szacunkiem do Ciebie, bo tez Cię bardzo lubię i szanuje jak każdego, ale powinieneś go przeprosić. To było tak słabe, że mi się płakać chce @zenonmartyniuk_akcent. Przepraszam za tak zazdrosnych ludzi w tym kraju. Jacku wybacz! Słabe na maxa - skomentowała Węgrowska.

Fani poparli jej stwierdzenie. Pojawiło się pod nim kilkadziesiąt komentarzy z "gratulacjami za rozsądek".