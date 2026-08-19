Makabryczna śmierć 29-letniej influencerki. Jej spalone ciało znaleziono wśród winorośli

Śmierć influencerki wstrząsnęła Francją. Policja ma już dwóch podejrzanych

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w miejscowości Saint-Gilles, w pobliżu Nîmes. 12 sierpnia rolnik pracujący na terenie winnicy dokonał makabrycznego odkrycia. Pomiędzy rzędami winorośli znajdowało się ciało młodej kobiety. Zwłoki były w bardzo złym stanie, dlatego początkowo śledczy nie mogli jednoznacznie ustalić, kim była ofiara. Policja niemal natychmiast rozpoczęła śledztwo w kierunku zabójstwa. Początkowo prokuratura informowała jedynie, że ciało najprawdopodobniej należy do młodej kobiety. Konieczne było przeprowadzenie dodatkowych badań, aby potwierdzić jej tożsamość. Przełom nastąpił w środę. Prokurator Nîmes Cécile Gensac poinformowała, że dzięki przeprowadzonym czynnościom oraz analizie DNA udało się ustalić, że ofiarą jest 29-letnia Sonia Bellina.

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Sonia Bellina miała niedługo skończyć 30 lat. Zginęła wstrząsającą śmiercią

Makabryczna sprawa wstrząsnęła południem Francji. 12 sierpnia w miejscowości Saint-Gilles, niedaleko Nîmes, rolnik pracujący w winnicy natknął się na ciało młodej kobiety. Zwłoki znajdowały się pomiędzy rzędami winorośli i były w znacznym stopniu spalone. Widok był tak dramatyczny, że początkowo identyfikacja ofiary okazała się niemożliwa.

Policja rozpoczęła śledztwo w kierunku zabójstwa. Początkowo śledczy mogli jedynie ustalić, że ciało prawdopodobnie należało do młodej kobiety. Konieczne było przeprowadzenie szczegółowych badań oraz analizy DNA. Dopiero po kilku dniach prokuratura przekazała informację, która dla rodziny oznaczała potwierdzenie najgorszych obaw.

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Cécile Gensac, prokurator z Nîmes, poinformowała, że ofiarą jest 29-letnia Sonia Bellina. Kobieta była znana w mediach społecznościowych. Na TikToku obserwowało ją około 260 tys. osób. W chwili śmierci przebywała w regionie, gdzie odwiedzała rodzinę. Do jej 30. urodzin pozostał zaledwie miesiąc.

Nazwisko influencerki zaczęło pojawiać się w internecie jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem tożsamości. Rodzina Sonii była przekonana, że znalezione w winnicy ciało należy do niej. Bliscy musieli jednak czekać na wyniki badań, które ostatecznie potwierdziły ich najgorsze przypuszczenia.

W międzyczasie w sieci pojawiła się fala spekulacji dotyczących śmierci kobiety. Nie wszystkie komentarze były jednak wyrazem współczucia. Osoba przedstawiająca się jako siostra Sonii mówiła francuskim mediom, że rodzina była również narażona na brutalne komentarze. Według jej relacji niektórzy internauci posuwali się nawet do twierdzeń, że influencerka "zasłużyła na to, co ją spotkało".

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W środę śledztwo przyniosło kolejny zwrot. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, ponieważ zgromadzone dowody wskazują na ich możliwy bezpośredni lub pośredni związek ze sprawą. Na razie nie ujawniono ich tożsamości ani nie wyjaśniono, co dokładnie mogło łączyć ich z ofiarą.

Prawnik rodziny, Mourad Battikh, nie krył oburzenia sposobem, w jaki potraktowano ciało 29-latki. Określił sprawę jako wyjątkowo brutalną i podkreślał, że ciało kobiety zostało porzucone w winnicy w sposób, który jego zdaniem świadczy o ogromnym okrucieństwie sprawcy lub sprawców. Śledczy wciąż próbują ustalić, co wydarzyło się przed śmiercią influencerki i jaka była rola dwóch zatrzymanych mężczyzn.

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Zobacz naszą galerię: Makabryczna śmierć 29-letniej influencerki. Jej spalone ciało znaleziono wśród winorośli

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