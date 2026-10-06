Niepokojące wieści od Ralpha Kaminskiego. "Ze względów zdrowotnych"

Ralph Kaminski odwołuje koncerty. Muzyk ma problemy ze zdrowiem

Ralph Kaminski opublikował 6 października w swoich kanałach społecznościowych specjalny wpis. Muzyk przekazał słuchaczom, że z powodu komplikacji zdrowotnych zmuszony jest zawiesić swoje działania zawodowe na najbliższe tygodnie. Nie ujawnił jednak precyzyjnie, z jaką dolegliwością się obecnie mierzy.

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Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia.

Zwracając się do sympatyków, twórca przeprosił organizatorów zbliżających się koncertów oraz wszystkie osoby, które zakupiły już bilety. Zadeklarował równocześnie, że jego powrót na estradę jest przewidywany na miesiąc listopad.

Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie

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Ralph Kaminski znika z afisza we Wrocławiu i w Suwałkach

Wprowadzone modyfikacje w harmonogramie artysty obejmują wyłącznie październik. Jak wynika z informacji zamieszczonych w internecie, Ralph Kaminski miał wziąć udział 8 października we wrocławskim pokazie "Beksiński.Live", gdzie miał wystąpić u boku Justyny Steczkowskiej. Natomiast 11 października w Suwałkach miał odbyć się jego koncert w ramach trasy promującej projekt "Góra".

Obecnym priorytetem pozostaje kondycja zdrowotna wokalisty. Sam twórca nie ujawnił dotąd konkretnych informacji o swoich problemach, przez co dokładne powody przymusowej pauzy od obowiązków służbowych wciąż owiane są tajemnicą.

Wielbiciele artysty liczą na jego rychły powrót do pełnego zdrowia. Miejmy nadzieję, że zaplanowane na listopad wznowienie działalności artystycznej nie ulegnie już zmianie.

Ralph Kaminski Sopot Hit Festiwal