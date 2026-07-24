Roxie Węgiel topless na kanapie! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście

Roksana Węgiel jako zmysłowa kowbojka!

Roksana Węgiel po raz kolejny rozpaliła internet! 21-latka zachwyciła fanów najnowszą sesją dla magazynu "Viva!", w której postawiono na klimat rodem z Dzikiego Zachodu. Kowbojski kapelusz, frędzle, snopy siana i klasyczny pick-up stworzyły wyjątkową scenerię, ale największe emocje wywołało zdjęcie, na którym wokalistka zapozowała topless. Artystyczny kadr, na którym piosenkarka zasłania włosami i dłońmi swoje półnagie ciało, wywołał lawinę komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów.

Jakaaa piękna, omg - podziwiała Ola Nowak.

Do zachwytów dołączyły Patricia Kazadi, Maffashion, Paulina Krupińska, Julia Wieniawa, Ralph Kaminski i całe mnóstwo fanów.

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"Kocham tę sesję! A magazyn już zakupiony", "Wooow", "Aaa, kocham te foty", "Najpiękniejsza", "Diwa", "Jaka piękna" - czytamy w sieci.

Kevin Mglej też nie zostawił sesji małżonki bez komentarza. "Wooow" - napisał i dodał kilka serduszek. Nic dziwnego, że zachwytom nie było końca - Roksana wygląda na ujęciach fantastycznie.

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Kto robił sesję?

21-letnia Węgiel jest piękną modelką, ale tego efektu nie byłoby bez pracy całej grupy mocno zaangażowanych osób. Klimatyczne zdjęcia wykonał Borys Synak, za stylizacje odpowiadał Konrad Sławiński, nad makijażem pracowała Marta Furdyna (artystka wykonywała też make-up ślubny Roxie), a nad fryzurą Maksymilian Malarz (który od dawna opiekuje się włosami Roksany). Scenografia powstała dzięki Piotrowi Piwowarowi.

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