Nie żyje Krystyna Kodymowska „Stokrotka”. Warszawa żegna sanitariuszkę Powstania

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-20 10:04

O śmierci kolejnej bohaterki Powstania Warszawskiego poinformował 20 sierpnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Krystyna Kodymowska, ps. „Stokrotka”, miała w czasie Powstania zaledwie kilkanaście lat. Jako sanitariuszka i łączniczka służyła w walczącej Warszawie.

Krystyna Kodymowska
Autor: Rafał Trzaskowski/Facebook/ Facebook Krystyna Kodymowska
  • Krystyna Kodymowska urodziła się w Bydgoszczy, a po wojnie większość życia spędziła w Trójmieście.
  • W ostatnich latach mieszkała w Gdyni, ale regularnie przyjeżdżała do Warszawy na obchody rocznicy Powstania.
  • Trzaskowski podkreślił, że stolica pozostanie jej wdzięczna za służbę podczas Powstania.
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Nie żyje Krystyna Kodymowska. „Warszawa na zawsze będzie jej wdzięczna”

„Smutny czas. Nie żyje Krystyna Kodymowska (z domu Rafalska) Stokrotka” - przekazał 20 sierpnia w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. Jak przypomniał prezydent Warszawy, Kodymowska urodziła się w Bydgoszczy. Po wojnie większość życia spędziła w Trójmieście, a ostatnie lata mieszkała w Gdyni.

„Większość życia po wojnie mieszkała w Trójmieście, ostatnie lata spędzając w Gdyni. A Warszawa na zawsze będzie jej wdzięczna za to, gdy jako nastoletnia sanitariuszka i łączniczka służyła w Powstaniu Warszawskim”.

Sanitariuszka i łączniczka

Krystyna Kodymowska była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Jako nastoletnia sanitariuszka i łączniczka służyła podczas walk w stolicy. Choć po wojnie związała swoje życie z Trójmiastem, Warszawa zachowała o niej pamięć. W stolicy prezydent Trzaskowski spotykał ją podczas obchodów rocznicy Powstania.

„Zawsze imponowała świetną formą. Ogromna strata. Dziękujemy i będziemy pamiętać, Pani Krystyno” - napisał.

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Kolejna bolesna wiadomość

Śmierć Krystyny Kodymowskiej jest kolejną wiadomością o odejściu uczestniczki Powstania Warszawskiego. Wcześniej informowaliśmy o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej „Pączek”, bohaterki Powstania i jednej z najbardziej znanych strażniczek pamięci o jego ofiarach.

Po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej Warszawa przygotowała także możliwość osobistego pożegnania z powstanką. 20 sierpnia w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy została wystawiona księga kondolencyjna. Rafał Trzaskowski zachęca mieszkańców do składania w niej podpisów oraz do przynoszenia kwiatów pod pomniki szczególnie bliskie Wandzie Traczyk-Stawskiej.

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