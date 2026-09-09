Joanna Sydor wyszła za mąż! 51-letnia gwiazda "M jak miłość" pokazała się w białej sukni ślubnej. I to jakiej!

Joanna Sydor wzięła ślub! Pokazała zdjęcie w wyjątkowej sukni

Joanna Sydor przed laty była jedną z bardziej lubianych gwiazd "M jak miłość". Wcielała się w Teresę, która zakochała się w młodziutkim Pawle Zduńskim. Dzieliła ich spora różnica wieku, a ich relacja była pełna wzlotów i upadków. Gwiazda grała też w "Na dobre i na złe" czy w "Belfrze". Nagle jednak zniknęła z ekranów, a nawet z branży i zajęła się swoją drugą pasją - architekturą i projektowaniem wnętrz.

Aktorka od czasu do czasu pojawia się na czerwonym dywanie, jest też aktywna w mediach społecznościowych. Kilka dni temu pokazała się w odświeżonej fryzurze tuż po wizycie u fryzjera, a teraz... zaprezentowała swoim fanom zdjęcie ze ślubu! To dopiero niespodzianka.

Piękna panna młoda

Na ujęciu widać Sydor i jej partnera Tomasza. On ma na sobie spodnie garniturowe i białą koszulę oraz muszkę, ona białą, bardzo lekką i zwiewną suknię ślubną bz ramiączek. Kreacja odsłania dekolt 51-latki i jej zgrabne, długie nogi. Fotografię wykonano w plenerze, za młodą parą widać pole i błękitne niebo. Oboje są uśmiechnięci, a wiatr rozwiera ich włosy i kolejne warstwy kreacji panny młodej, która wprost promienieje! Pan młody lekko obejmuje swoją świeżo upieczoną żonę.

Na instagramowym profilu męża Sydor nie brakuje ich wspólnych zdjęć z kolejnych wyjazdów czy wyjść. Widać, że ta dwójka spędza ze sobą każdą wolną chwilę!

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Mnóstwo gratulacji

Gdy Sydor opublikowała ślubny wpis (znajdziecie go TUTAJ), poosypały się gratulacje i życzenia szczęścia.

Gratulacje i pięknego życia - napisała Olga Borys, a Ewa Gawryluk dołączyła się do życzeń.

Inni też nie pozostali obojętni na wpis aktorki:

"Asiu, dużo miłości", "Gratulacje", "Szczęścia", "Ale piękna para!", "Wspaniałej drogi".

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Agustin Egurrola ma pałac. Branża ślubna stoi przed nim otworem

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