50-letnia Joanna Sydor w bieliźnie na czerwonym dywanie. Przez koronki wszystko było widać!

Aga Kwiatkowska
2025-10-08 11:44

Joanna Sydor pokazała się na czerwonym dywanie i sprawiła, że nie dało się od niej oderwać oczu. 50-letnia gwiazda, którą widzowie poznali ponad 20 lat temu dzięki jej roli w "M jak miłość", wyglądała jak milion dolarów. Pokazała się w nowej fryzurze, ale efekt "wow" wywołała jej kreacja. Sukienka była całkiem prześwitująca i odsłoniła bieliznę aktorki. Sydor nigdy nie prezentowała się lepiej? Sami oceńcie!

Joanna Sydor ma 50 lat, a w styczniu skończy 51. Czy wygląda na swój wiek? Wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia, by bez wahania stwierdzić, że nie! Dawna gwiazda "M jak miłość", która w tasiemcu TVP po raz pierwszy pojawiła się w 2003 roku, a więc już 22 lata temu, prezentuje się doskonale. Gdy postawiła nogę na czerwonym dywanie podczas premiery serialu "Glina. Nowy rozdział", skradła show.

Joanna Sydor cała w koronkach. Równie dobrze mogła wyjść w samej bieliźnie!

Sydor wzięła udział w wydarzeniu promującym nową odsłonę serialu "Glina".

"Glina. Nowy rozdział". Premiera 16 października na SkyShowtime! Obejrzałam pierwszy odcinek. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Zapraszam!!! - napisała Joanna na swoim profilu na Instagramie.

I dodała zdjęcie, do którego pozowała ubrana w długą, czarną, koronkową sukienkę z golfem i rękawami. Kreacja sięgała aż do ziemi, ale... mało co zasłaniała, bo wykonano ją z całkowicie prześwitującej, wzorzystej, cieniutkiej tkaniny.

Stylizacja aktorki była zaskakująca, ponieważ Sydor zazwyczaj stawia na skromne stroje, czasem minimalistyczne, czasem nieco bardziej urozmaicone, ale raczej nie pokazuje się w podobnych kreacjach. Choć sięgnięcie po koronki i prześwity, spod których widać było czarną bieliznę i sporo ciała, było ryzykowne, opłaciło się. Joanna wyglądała pięknie i, wbrew pozorom, bardzo elegancko, choć sukienka na pewno nie sprawdziłaby się podczas bardziej oficjalnego wydarzenia.

Nowy serial, nowa fryzura

Sydor przestała grać w "M jak miłość" blisko dwie dekady temu, ale nadal kojarzy się z tym serialem. Co ciekawe, gwiazda, która wciąż pojawia się w różnych produkcjach, przebranżowiła się i zajmuje się urządzaniem wnętrz. W 2014 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a później otworzyła własną pracownię. Ma więc dwa zawody.

Teraz aktorkę i architektkę wnętrz będzie można oglądać w kolejnej odsłonie "Gliny", gdzie wciela się w Elżbietę. Nowy serial oznacza nowy wizerunek? Na czerwony dywan Sydor przybyła całkiem odmieniona. I mowa nie tylko o odważnej sukience, ale i fryzurze.

Do tej pory przeważnie nosiła lekko pofalowane włosy, teraz miała je wyprostowane. Uczesanie (za które odpowiada Aleksandra Oleczek) i makijaż (autorstwa Edyty Czerwińskiej) Joanny pięknie współgrały z kreacją.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"
Elżunia ze Złotopolskich
37 zdjęć
