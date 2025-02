Piękna gwiazda "M jak miłość" nagle zniknęła z ekranów. Nie do wiary, czym się dzisiaj zajmuje

Doda wlewa go sobie do pępka. Popularny produkt z apteki to sekret jej urody? Weź kroplę i poczuj się jak Królowa!

Joanna Sydor: Rola w "M jak miłość" przyniosła jej rozpoznawalność

Joanna Sydor (50 l.) po ukończeniu studiów na PWST w Krakowie związała się z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej. Młoda aktorka powoli pięła się po szczeblach kariery. Chociaż wystąpiła w kilku popularnych produkcjach, były to głównie role drugoplanowe. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Teresy w "M jak miłość". Jej bohaterka wzbudzała ogromne kontrowersje. Była pierwszą wielką miłością, młodszego od niej, Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Gdy go zostawiła, ten próbował odebrać sobie życie.

W 2006 roku Joanna Sydor rozstała się z produkcją i zaczęła rajd po innych lubianych serialach. Można było ją zobaczyć m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Prawie Agaty", "Komisarzu Aleksie", "Skazanych", "Hotelu 52" czy "W rytmie serca". Jednak żadna z tych ról nie zapewniła jej takiego rozgłosu, jak postać Teresy.

Głośno za to było o skandalu, do którego miało dojść na planie popularnej "Emki". Aktorka oskarżała swoją koleżankę z planu, Dominikę Ostałowską, o romans z jej mężem, reżyserem Mariuszem Malcem. Serialowa Marta rzeczywiście związała się z mężczyzną, ale doszło do tego kilka miesięcy po jego rozstaniu z Sydor.

Panie przez lata unikały się jak ognia. Dominika Ostałowska długo milczała w tej sprawie, ale ostatecznie podjęła decyzję, aby przedstawić własną wersję wydarzeń sprzed lat. Aktorka wyjawiła wówczas, że dostała od Joanny Sydor list z przeprosinami. Gwiazda "M jak miłość" dodała, że jednak szkoda, iż przeprosiny nie były równie publiczne, jak oskarżenie.

Joanna Sydor rozwija się w nowej branży

Kilka lat temu Joanna Sydor zniknęła z radarów mediów. Okazało się, że postanowiła rozwijać się artystycznie w zupełnie innej branży i dzisiaj zajmuje się projektowaniem wnętrz. Aktorka najwidoczniej myślała o tym od dawna, bowiem w 2014 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. a jej decyzję prawdopodobnie wypłynęły także trudne czasy pandemii, gdy praktycznie została bez pracy.

We wrześniu 2021 roku opublikowała na swoim profilu na Instagramie post, w którym napisała, że "upiększa świat wnętrzami". O swoim nowym zajęciu rozmawiała m.in. w programie "Znani - nam nieznani" Michała Misiorka.

Zainwestowałam w siebie. Architektura była zawsze czymś, co mnie interesowało. Muszę przyznać, że to były trudne studia. Miałam zajęcia sześć razy w tygodniu... Ale wspominam to jako piękny czas. Cieszę się, że go tak produktywnie wykorzystałam - stwierdziła.

Nowy zawód zapewnił jej stabilizację, której nie mogło dać jej aktorstwo. Obecnie sporadycznie pojawia się na ekranach czy deskach teatrów. Niedawno gościła w "Dzień Dobry TVN", gdzie przyznała, że gdyby pojawiła się ciekawa propozycja, to chętnie by z niej skorzystała.

Drugi zawód to nie ucieczka od pierwszego, to sprawdzian naszych możliwości, rozwój. To realizacja kolejnych marzeń i pasji - napisała na swoim Instagramie po zakończeniu programu.

Gwiazda "M jak miłość" rozwiodła się z mężem. "To była szybka akcja"