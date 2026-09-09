"Królowa" Grażyna Szapołowska zajechała pod pałac nie patrząc na przepisy

tumm
2026-09-09 5:08

Jak jechać do pałacu, to po królewsku. Tak też zrobiła Grażyna Szapołowska (72 l.), która nie patrzyła na przepisy drogowe. Swoim Mercedesem zatrzymała się pod samym wejściem budynku, gdzie nie można parkować. Brakowało jej jedynie korony.

Grażyna Szapołowska zajechała pod pałac jak królowa

Grażyna Szapołowska wybrała się na zakupy do popularnego wśród gwiazda, znajdującego się w centrum Warszawy studia marki premium MMC, w którym zrobiła zakupy. Następnie udała się do Pałacu Aleksandra Rembielińskiego, w którym obecnie mieści się siedziba Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wszystko wskazuje na to, że aktorka stwierdziła, że skoro jedzie do pałacu, to musi to zrobić po królewsku. Nie bacząc na przepisy drogowe, wjechała na chodnik i zostawiła swoje luksusowe auto pod samym wejściem. I jak przystało na damę, podreptała schodami do samego wejścia. Warto zaznaczyć, że tego samego dnia lecz w innej już części stolicy, Szapołowska również zostawiła samochód w niedozwolonym miejscu, w którym stał znak ostrzegający przed odholowaniem. Ale kto królowej zabroni? 

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Mogła za to słono zapłacić. Mandat to tylko początek

W głowach wielu ludzi, Grażyna Szapołowska jest prawdziwą damą, która przestrzega zasad etykiety. Tym bardziej dziwi jej lekceważące zachowanie. W końcu aktorka mogła znaleźć miejsce, w którym bez problemu zaparkowałaby swój pojazd w dozwolonym miejscu. Gdyby policja przyłapała diwę na ta gorącym uczynku, mogłaby zapłacić mandat i otrzymać kilka pkt. karnych. W dodatku głównym kosztem byłoby samo odholowanie pojazdu, które wynosi do 749 zł. Jednak tym razem Szapołowskiej się upiekło. 

To nie pierwszy raz kiedy Grażyna Szapołowska łamie przepisy. W ubiegłym roku paparazzi przyłapali ją gdy zaparkowała swoje auto na miejscu oznaczonym kopertą, na którym nie mogą stawać osoby, które nie mają specjalnych uprawnień.

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Grażyna Szapołowska w białym żakiecie. Na miniaturach auto pod pałacem i zakaz parkowania. O łamaniu przepisów na SE.
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GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA