Pojedynek na ekstrawaganckie kreacje. Książkiewicz i Racewicz w gorsetach, Socha z trenem z firanki

ELLE Style Awards: Polskie ikony wśród laureatów

We wtorkowy wieczór gwiazdy polskiego show-biznesu licznie przybyły na galę wręczenia nagród ELLE Style Awards. To prestiżowe nagrody, które wyróżniają osoby, marki i twórców mających wpływ na świat mody, stylu i szeroko rozumianej kultury. Idea plebiscytu narodziła się w Wielkiej Brytanii - pierwszy plebiscyt odbył się 1997 roku.

Z czasem kolejne państwa zaczęły organizować swoje edycje. W Polsce ELLE Style Awards przyznawane są od 2012 roku. Nagrody trafiają m.in. do ikon stylu, projektantów, marek, modeli i modelek, fotografów czy twórców odnoszących sukcesy poza granicami Polski. Wśród polskich laureatów znaleźli się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Cielecka, Katarzyna Sokołowska, Jakub Józef Orliński, Joanna Kulig czy Magda Butrym.

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Tłum gwiazd na Elle Style Awards

ELLE Style Awards to nagrody ściśle związane ze światem mody, dlatego gala finałowa jest dla gwiazd show-biznesu kolejną okazją, by zaprezentować swoje wyczucie stylu. W tym roku na ściance zapozowali m.in. Julia "Maffashion" Kuczyńska, Weronika Książkiewicz, Małgorzata Socha, Magdalena Pieczonka, Lara Gessler z mężem, Maja Bohosiewicz, Mikołaj "Bagi" Bagiński, Robert Kupisz, Dorota Goldpoint, Paulina Gałązka, Aleksandra Adamska czy Anna Maria Sieklucka.

Większość gwiazd skorzystało z okazji, by zabłysnąć w błysku fleszy oryginalnymi kreacjami. Chociaż dominowała czerń, to zdecydowanie nie było nudy na ściance. Małgorzata Socha pojawiła się w kreacji, która wyglądała jakby połączyła dwie stylizacje - eleganckie spodnie i górną część koronkowej sukni ślubnej z trenem.

Za to Maja Bohosiewicz narzuciła na siebie płaszcz w śliwkowym kolorze i chyba zapomniała o reszcie garderoby. Kilka pań postanowiło wbić się w gorsety, w tym Weronika Książkiewicz, Julia "Maffashion" Kuczyńska i Joanna Racewicz.

W naszej galerii zobaczycie inne równie ciekawe stylizacje.

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