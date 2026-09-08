"Taniec z Gwiazdami" hitem weekendu?! Wiemy, ile osób obejrzało pierwszy odcinek

"Taniec z Gwiazdami": Od ponad dwudziestu lat na antenie

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Pierwszy odcinek miał swoją premierę 16 kwietnia 2005 roku. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN.

Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

Program wrócił w nieco odmienionej formie, głównie za sprawą odświeżonego składu jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović, do której dołączyli Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Do tego producenci zaczęli zapraszać do programu młodziutkie gwiazdy sieci. Był to doskonały ruch. Ilość oddawanych głosów wystrzeliła w górę, a influencerzy przyciągnęli nową publiczność i przejęli podium.

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"Taniec z Gwiazdami": Tyle osób obejrzało pierwszy odcinek

W niedzielę, 6 września wystartowała dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Najnowsze dane pokazują, że taneczny program nadal przyciąga przed ekrany sporą widownię. I nic nie wskazuje na to, by miał im się znudzić. Polsat podzielił się oficjalnymi danymi oglądalności. Stacja przekazała w oświadczeniu, że premierowy odcinek jesiennego sezonu oglądało blisko 1,6 miliona widzów!

Program obronił ten tytuł, uzyskując 14,4 proc. udziałów w grupie 4+, co przełożyło się na blisko 1,6 miliona widzów i 12,8 proc. udziałów w grupie komercyjnej - chwali się Polsat.

Nowy sezon przyniósł kilka zmian. Wiosną z rolą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk. Na krótko przed startem obecnej edycji Polsat przekazał, że nową jurorką została Julia Wieniawa. Do tego jesienią "Taniec z Gwiazdami" zagości na ekranach dłużej niż dotychczas. Pierwszy raz w historii emisji programu został wydłużony do dwunastu odcinków.

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