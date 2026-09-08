Sąd podjął decyzję ws. rozwodu Tomasza Kota. Pozew został złożony już dawno temu

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot poznali się na studiach. Przeżyli razem 26 lat

Jeszcze do niedawna Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot uchodzili za przykład idealnego związku. Niespodziewanie, w połowie czerwca wydali oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu. Przekazali również, że ich związek zakończył się kilka miesięcy wcześniej. Podkreślili, że była to wspólna i przemyślana decyzja.

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot poznali się jeszcze na studiach. Pobrali się 30 września 2005 roku po sześciu latach związku. Ukochana aktora odgrywała bardzo ważną rolę w rozwoju jego kariery.

Czytała scenariusze, pilnowała terminów, towarzyszyła mężowi podczas ważnych branżowych imprez czy ceremonii. Po sukcesie "Zimnej wojny" razem pojawili się w Cannes oraz na Oscarach. Doczekali się dwójki dzieci. W kwietniu 2007 roku na świat przyszła Blanka, a trzy lata później Leon.

Zobacz również: Tak wyglądał Adam "Nergal" Darski w początkach kariery! Muzyk wrzucił zdjęcie sprzed 30 lat!

Co dalej z rozwodem Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk-Kot?

Aktor bardzo rzadko opowiadał o sprawach prywatnych. Mimo to uchodzili z żoną za jedno z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Mimo to ich małżeństwo za niedługo oficjalnie przejdzie do historii. Do rozstania miało dojść na przełomie roku, a według medialnych doniesień w marcu pozew rozwodowy trafił do jednego z warszawskich sądów.

Chociaż od tamtej pory minęło już pół roku, to sąd dopiero teraz podjął decyzję w sprawie pierwszej rozprawy. Jak informuje "Fakt", Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk spotkają się w sądzie w drugiej połowie grudnia. Czy uda im się oficjalnie zakończyć 20-letnie małżeństwo już na pierwszej rozprawie?

Zobacz również: Byli najbardziej szokującą parą lat 80. Po czterech dekadach napisała o nim utwór. Co za tekst!

37

QUIZ. Kto grał kogo w popularnym serialu "Niania"? Pytanie 1 z 10 Która aktorka wcieliła się w postać słynnej Karoliny Łapińskiej? Agnieszka Włodarczyk Tamara Arciuch Maja Ostaszewska Następne pytanie