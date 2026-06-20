Tomasz Kot rozstał się z żoną. Pozew od dawna jest w sądzie, a co z rozprawą rozwodową?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-20 12:19

Jeszcze do niedawna Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot uchodzili za przykład idealnego związku. Niespodziewanie, kilka dni temu wydali oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu. Okazuje się, że pozew rozwodowy trafił do sądu już kilka miesięcy temu. Co dalej z rozwodem pary?

Tomasz Kot przez całą karierę mógł liczyć na wsparcie żony 

Tomasz Kot (49 l.) na deskach teatru zadebiutował w 1995 roku w sztuce "Narkotyki" Witkacego. Na filmowy debiut musiał poczekać dekadę, ale zrobił to od razu główną rolą. W 2005 zachwycił publiczność oraz krytyków rolą legendarnego Ryszarda Riedla. Film "Riedel" otworzył mu drzwi do wielkiej kariery, a kolejnymi projektami aktor udowodnił, że zasłużył na miano jednego z największych polskich aktorów.

W rozwoju kariery wspierała go Agnieszka Olczyk (43 l.), która również związana jest ze światem filmu. Rozwija się jako operatorka, fotografka, scenarzystka i reżyserka. Poznali się podczas studiów w Krakowie. Pobrali się 30 września 2005 roku po sześciu latach związku. Ukochana Tomasza Kota odgrywała bardzo ważną rolę w karierze aktora. Czytała scenariusze, pilnowała terminów, towarzyszyła mężowi podczas ważnych branżowych imprez czy ceremonii. Razem pojawili się w Cannes oraz na Oscarach.

Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot doczekali się dwójki dzieci. W kwietniu 2007 roku na świat przyszła Blanka, a trzy lata później Leon. Dzieci artystycznej pary mają już za sobą pierwsze doświadczenia ze światem filmu.

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Tomasz Kot rozstał się z żoną. Co dalej z rozprawą rozwodową?

Aktor bardzo rzadko opowiadał o sprawach prywatnych. Mimo to uchodzili z żoną za jedno z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Niespodziewanie w miniony czwartek na profilach społecznościowych pary pojawiło się wspólne oświadczenie. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot przekazali informację o rozstaniu. Miało do niego dojść pół roku temu. Co ciekawe, jeszcze we wrześniu z nieco nerwowymi uśmiechami pozowali do zdjęć podczas Balu Charytatywnego Fundacji Legii.

Po wielu wspólnych latach, pół roku temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny.

To była spokojna, wspólna i niełatwa decyzja. Przez lata zbudowaliśmy razem kawał życia, który pozostanie dla nas ważny. Łączy nas rodzina, wdzięczność za wspólnie przeżyty czas i wzajemny szacunek. Choć nie jesteśmy już małżeństwem, nadal jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi i wspólnie dbamy o to, co przez lata stworzyliśmy [...] - przekazali w oświadczeniu.

Jak dowiedział się portal "Fakt", pozew rozwodowy trafił do jednego z warszawskich sądów w połowie marca. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy byli partnerzy spotkają się w sądzie. Nie został jeszcze ustalony termin pierwszej rozprawy. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot nie udzielają komentarzy w tej sprawie.

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Tomasz Kot w eleganckim czarnym garniturze z krawatem, siedzący obok Agnieszki Olczyk-Kot, która ma na sobie czarną, skórzaną kamizelkę, oboje na widowni. Temat ich rozstania poruszamy na naszym portalu.
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TOMASZ KOT