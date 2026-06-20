Były policjant zabił teścia i zranił teściową. Trwa obława w Świętokrzyskiem

Tragedia w świętokrzyskiej Mierzawie! Nie żyje 80-latek jego żona walczy o życie

Koszmar rozegrał się w piątek, 19 czerwca, na terenie powiatu jędrzejowskiego w miejscowości Mierzawa. Agresor zadał ciosy starszemu małżeństwu, po czym oddalił się z miejsca przestępstwa. W wyniku tego brutalnego aktu życie stracił osiemdziesięcioletni senior, a jego o cztery lata młodsza małżonka walczy o zdrowie w szpitalu. Jak ustalili policjanci, sprawcą zbrodni jest 49-letni mężczyzna, który w przeszłości służył w formacjach mundurowych. „Muszę potwierdzić te informacje, to były funkcjonariusz policji” – przekazała w rozmowie z radiem ESKA starsza sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

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Obława w Mierzawie. Policja o publikacji wizerunku byłego funkcjonariusza

Przedstawicielka jędrzejowskiej komendy odniosła się również do kwestii pokazania wizerunku napastnika opinii publicznej. „W tej chwili nie mamy zgody na upublicznienie wizerunku” – zaznaczyła starsza sierżant Sylwia Faryna. Jak jednocześnie dodała, cały czas kontynuowane są szeroko zakrojone działania pościgowe za 49-latkiem. Zgodnie z jej słowami: „aktualnie drugi dzień prowadzone są poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia”.

Służby ostrzegają, że 49-latek przebywa na wolności i może stanowić poważne zagrożenie dla otoczenia. Z tego powodu ochroną objęto najbliższą rodzinę sprawcy, czyli jego żonę oraz piętnastoletniego syna. W zakrojoną na szeroką skalę akcję zaangażowano nie tylko lokalne jednostki, ale także policjantów z Oddziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach oraz specjalnie wyszkolone psy tropiące wraz z przewodnikami. Obława trwa.