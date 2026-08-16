Obywatele tych trzech państw nie przyjadą już do Polski do pracy bez wizy. Nowe przepisy już obowiązują

Koniec bezwizowego wjazdu do pracy dla obywateli trzech państw

Polska zaostrza zasady dotyczące przyjazdu cudzoziemców do pracy. Na mocy rozporządzenia ministra spraw zagranicznych obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli, którzy chcą wjechać do naszego kraju w związku z podjęciem zatrudnienia, muszą posiadać wizę. Nowe rozwiązanie ma być odpowiedzią m.in. na problemy związane z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą.

Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z 10 sierpnia 2026 roku. O nowych regulacjach poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk.

Jak czytamy w uzasadnieniu, rozporządzenie wprowadza obowiązek wizowy dla obywateli Gruzji, Kolumbii i Wenezueli, którzy przyjeżdżają do Polski w związku z podjęciem pracy. Oznacza to, że w ich przypadku przestaje obowiązywać dotychczasowe zwolnienie z konieczności posiadania wizy, jeśli celem przyjazdu jest wykonywanie pracy na terytorium Polski.

Nowe zasady obowiązują od 15 sierpnia 2026 roku. Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy: obywatele tych trzech państw, którzy przekroczyli polską granicę przed tą datą, nadal podlegają wcześniejszym regulacjom. Samo rozporządzenie zostało ogłoszone 12 sierpnia 2026 roku i weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z zapisami dokumentu obywatele Gruzji, Republiki Kolumbii oraz Boliwariańskiej Republiki Wenezueli przy próbie wjazdu na terytorium RP będą musieli legitymować się wizą. Przy każdym złożonym wniosku odpowiednie organy mają szczegółowo badać przesłanki ryzyka migracyjnego dotyczące konkretnego cudzoziemca.

Osoby z tych państw, które przekroczyły granicę Polski przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, objęte są przepisami na dotychczasowych zasadach.

Rząd wskazuje na szarą strefę i nielegalne zatrudnienie

Jak informuje WP, decyzję poprzedziły analizy dotyczące sytuacji migracyjnej oraz rynku pracy. Według MSWiA dotychczasowe możliwości bezwizowego przyjazdu obywateli tych państw wiązały się z problemami dotyczącymi m.in. nielegalnego pobytu, powierzania pracy niezgodnie z przepisami oraz rozwoju szarej strefy.

Skala zatrudniania pracowników pochodzących z tych państw jest znacząca. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2025 roku obywatelom Gruzji, Kolumbii i Wenezueli wydano łącznie 39 092 zezwolenia na pracę. Zdecydowanie największą grupę stanowili Kolumbijczycy, którzy otrzymali 37 337 zezwoleń. Obywatelom Wenezueli wydano ich 1277, natomiast Gruzinom – 478.

Zmiana może mieć znaczenie dla przedsiębiorców korzystających z pracowników zagranicznych, zwłaszcza w sektorach borykających się z brakami kadrowymi. Przyjazd do Polski w celu podjęcia pracy będzie bowiem wymagał od obywateli wskazanych trzech państw przejścia procedury wizowej jeszcze przed przekroczeniem granicy.

Znaczenie cudzoziemców dla krajowego rynku pracy systematycznie rośnie. Według przywołanego raportu „Migracja w Polsce” ich wkład w tworzenie polskiego PKB miał w ciągu roku zwiększyć się z 200 do 416 mld zł. Nowe przepisy mają więc z jednej strony zwiększyć kontrolę nad migracją zarobkową, z drugiej mogą oznaczać dodatkowe formalności zarówno dla pracowników, jak i zatrudniających ich przedsiębiorców.

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