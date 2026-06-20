Pogoda oszaleje w weekend! IMGW alarmuje: 10 województw zagrożonych

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-20 7:48

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym załamaniem pogody. W sobotę, 20 czerwca alerty II stopnia przed burzami objęły 10 województw, głównie w zachodniej i południowej części kraju. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także grad. Jednocześnie prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Szczegóły poniżej.

Mężczyzna przegląda telefon, a w tle widać ciemne chmury burzowe, błyskawice nad górami i lasami. Zdjęcie ilustruje zagrożenia pogodowe, takie jak burze i upały, o których można przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Freepik.com

Burze i upały nad Polską. IMGW wydał alerty dla większości kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alert II stopnia przed burzami dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu Polski. Lokalnie prognozowane są opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w 15 województwach – informuje IMGW.

Silne burze, ulewy i wiatr przekraczający 100 km/h

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • łódzkiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego
  • i małopolskiego.

Według prognoz burzom będą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu, których suma może lokalnie sięgnąć nawet 55 mm. Meteorolodzy ostrzegają również przed silnymi porywami wiatru osiągającymi od 75 do nawet 115 km/h. W niektórych regionach możliwe są także opady gradu.

Alerty II stopnia zaczną obowiązywać najwcześniej od godziny 14 w sobotę. W większości miejsc wygasną w nocy z soboty na niedzielę, choć w części powiatów pozostaną aktywne jeszcze do godziny 10 w niedzielę.

Upały nie odpuszczają. Temperatury sięgną nawet 35 stopni

Równocześnie IMGW utrzymuje wydane wcześniej ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami. Obowiązują one we wszystkich województwach poza Podlasiem i pozostaną w mocy do godziny 20 w niedzielę.

W najcieplejszych regionach kraju termometry mogą pokazać od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza. Także nocą będzie bardzo ciepło – miejscami temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.

IMGW przypomina, że ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

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