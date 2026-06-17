Lato wraca nad Bałtyk. Znamy ceny noclegów na gorący weekend

Upały wracają nad polskie morze

Po okresie nieco niższych temperatur, znów poczujemy klimat prawdziwego lata. Według zapowiedzi synoptyków, ten weekend szykuje się jako jeden z najgorętszych w obecnym sezonie wakacyjnym. Termometry w licznych kurortach pokażą ponad 25 stopni, a punktowo mogą wskazać blisko 30 kresek.

Idealna aura to doskonała okazja do wylegiwania się na piasku, morskich kąpieli oraz długich przechadzek brzegiem morza. Branża turystyczna zaciera ręce, oczekując większego ruchu, z kolei urlopowicze intensywnie przeglądają ogłoszenia w poszukiwaniu pobytów last minute.

Spodziewane oblężenie na bałtyckich plażach

Poprawa aury i uderzenie gorąca to silny magnes dla mieszkańców aglomeracji, którzy chętnie wybierają się na szybkie wycieczki w stronę wybrzeża. Trzeba się przygotować na spore tłumy na promenadach, w punktach gastronomicznych i na piasku, szczególnie tam, gdzie zjeżdża najwięcej gości. W związku z tym zweryfikowaliśmy, jak kształtują się wydatki na zakwaterowanie w trakcie tych wyjątkowo upalnych dni.

Pod lupę wzięliśmy bazę noclegową w tak obleganych miejscach, jak Mielno, Sopot czy Kołobrzeg. Stawki bywają mocno zróżnicowane i zależą między innymi od oferowanych udogodnień, odległości od plaży i tego, jak wcześnie dokonano rezerwacji. Więcej informacji zamieściliśmy w poniższej galerii zdjęć.

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Ceny noclegów nad morzem

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Kluczem do udanego wyjazdu nad Bałtyk jest wcześniejsza rezerwacja

Mimo że nadal udaje się znaleźć puste pokoje, pula atrakcyjnych propozycji drastycznie spada im bliżej piątku. Turyści organizujący wycieczkę muszą mieć świadomość, że oferty z najkorzystniejszą ceną i świetnym położeniem wyprzedają się w pierwszej kolejności. Jeżeli przewidywania meteorologów znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, nadchodzące dni mogą okazać się absolutnym hitem tego lata na nadbałtyckich plażach.