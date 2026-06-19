Wakacje Polaków: Strach przed wojną zmienia wakacyjne plany? Polacy stawiają na te kierunki

Polacy coraz częściej stawiają na krajowe wakacje

Badanie Holiday Barometer 2026, przygotowane przez Europ Assistance i Ipsos, pokazuje, że 63 proc. Polaków uwzględnia ryzyko konfliktów zbrojnych przy planowaniu wypoczynku. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych niż przed rokiem.

Zmieniają się również preferencje dotyczące kierunków wyjazdów. Aż 46 proc. ankietowanych za idealny urlop uznaje wypoczynek w Polsce, podczas gdy zagraniczne podróże wskazało 34 proc. badanych. Oznacza to, że krajowe wakacje coraz częściej są wybierane nie z konieczności, lecz z przekonania.

Wpływ sytuacji gospodarczej na wybór miejsca urlopu

Na wybory urlopowe wpływają również względy finansowe i sytuacja na rynku transportowym.

- Jak wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego, od początku roku notowania paliwa lotniczego wzrosły o 122 proc., przekraczając poziom 1700 dolarów za tonę. W praktyce oznacza to dodatkową presję kosztową dla branży lotniczej i utrzymującą się niepewność dotyczącą cen podróży w kolejnych miesiącach – podaje agencja Bref me.

W takiej sytuacji wielu podróżnych docenia możliwość dojazdu własnym autem, krótszą trasę oraz większą swobodę w organizacji wyjazdu. Polskie destynacje coraz skuteczniej rywalizują z zagranicznymi nie tylko ceną, ale przede wszystkim komfortem podróżowania.

– W turystyce obserwujemy dziś wyraźny zwrot w stronę jakości i przewidywalności. Goście nadal chcą podróżować i odkrywać nowe miejsca, ale coraz częściej zwracają uwagę na to, jak wygląda cały proces wyjazdu – od planowania po powrót do domu – mówi Grzegorz Gacek, prezes HSP Management.

Góry zyskują kosztem zatłoczonych kurortów

Mimo że latem największym zainteresowaniem nadal cieszą się miejscowości nad Bałtykiem, coraz więcej osób wybiera wypoczynek w górach. Turyści szukają miejsc spokojniejszych, mniej zatłoczonych i bliższych naturze.

Z raportu „Urlop bez bagażu?”, przygotowanego na zlecenie Rainbow, wynika, że jedynie 32 proc. Polaków wraca z wakacji w pełni zregenerowanych. Respondenci za kluczowe elementy udanego wypoczynku uznali kontakt z naturą (50 proc.), brak codziennych obowiązków (50 proc.), zmianę otoczenia (47 proc.) oraz ciszę i spokój (44 proc.).

Właśnie dlatego coraz większą popularnością cieszą się miejsca pozwalające odpocząć od codziennego tempa życia i czerpać przyjemność z bliskości przyrody, zamiast oferować wyłącznie kolejne atrakcje turystyczne.

Dla wielu osób idealny urlop nie oznacza już dziś dalekiej podróży na drugi koniec świata. Coraz częściej jest to kilka dni spędzonych w spokojnym miejscu, które pozwala zwolnić tempo, odpocząć i na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków.

Źródło: Brief me

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