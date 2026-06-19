Polacy będą jeździć niemieckimi wagonami? PKP rozważa zakup. "Są w lepszym stanie"

Kolejne wagony z Niemiec na celowniku

To nie pierwszy taki ruch PKP Intercity. Pod koniec ubiegłego roku przewoźnik kupił 50 używanych wagonów od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. Choć decyzja wywołała wówczas sporo dyskusji, spółka ocenia ją dziś pozytywnie.

Wagony, które trafiły do Polski, zostały odnowione, przemalowane w barwy PKP Intercity i już kursują na krajowych trasach. Zdaniem przewoźnika ich stan techniczny okazał się lepszy, niż początkowo zakładano.

Teraz Intercity chce pójść o krok dalej. Jak zapowiedział prezes spółki Janusz Malinowski, w połowie lipca ma zostać złożona oferta zakupu kolejnych 96 wagonów. Według niego są one utrzymane nawet lepiej niż te pozyskane wcześniej.

17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie niż te, które kupiliśmy w ubiegłym roku – mówił prezes PKP Intercity. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity

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Rosnąca liczba pasażerów wymusza szybkie decyzje

Powodem zakupów jest przede wszystkim dynamicznie rosnące zainteresowanie podróżami koleją. PKP Intercity od kilku lat notuje rekordowe wyniki przewozowe, a liczba pasażerów regularnie bije kolejne rekordy. Tegoroczne prognozy mówią o około 96 mln podróżnych, choć w spółce nie ukrywają, że liczą nawet na przekroczenie granicy 100 mln pasażerów. Tak szybki wzrost powoduje, że potrzebne są dodatkowe wagony.

Co na to Polacy? Mówią o NIEMIECKIM SZROCIE!

Co ciekawe, pomysł kupowania wagonów od Niemców nie każdemu przypadł do gustu. Okazuje się, że w sieci co rusz pojawiają się negatywne komentarze, a więcej o nich pisaliśmu tutaj: PKP Intercity kupuje SZROT z Niemiec? Zobaczyliśmy TE wagony na własne oczy. Wielu się zdziwi.