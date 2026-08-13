Krwawy atak na byłego partnera. 20-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa

Atak w Wejherowie. 20-latka miała próbować zabić byłego partnera

Dramatyczne sceny rozegrały się w Wejherowie w nocy z poniedziałku na wtorek. Z informacji przekazanych przez pomorską policję wynika, że służby dostały wezwanie do poważnie rannego młodego mężczyzny. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy z Redy. Znaleźli poszkodowanego leżącego na ziemi. Mundurowi od razu przystąpili do akcji ratunkowej, tamując krew i stabilizując stan zaatakowanego do momentu pojawienia się karetki. Chwilę później ranny został przewieziony do szpitala.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć

Usiłowanie zabójstwa w Wejherowie. Pijana 20-latka zatrzymana

Równolegle z akcją ratunkową ruszyła obława za sprawczynią napaści, w którą zaangażowali się kryminalni. Szybko udało się ustalić wygląd podejrzewanej osoby, informacje na ten temat trafiły do wszystkich patroli w okolicy. Zaledwie kilka chwil później policjanci namierzyli i zatrzymali młodą kobietę pasującą do rysopisu. Okazało się, że to 20-letnia była partnerka rannego. Mundurowi odnaleźli przy niej przedmiot służący najpewniej do zadania ciosów. Młoda kobieta była pod wpływem alkoholu. 20-latka wylądowała w policyjnej celi Komendy Powiatowej w Wejherowie, a zgromadzone przez śledczych dowody powędrowały wprost na biurko prokuratora.

Kobieta stawiła się w wejherowskiej Prokuraturze Rejonowej, gdzie usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie podejrzana trafiła przed oblicze sądu, który przychylił się do wniosku śledczych i nakazał umieścić 20-latkę w tymczasowym areszcie. Służby wciąż pracują nad dokładnym odtworzeniem przebiegu tego krwawego zdarzenia.

20-latka zatrzymana przez wejherowskich policjantów w związku z usiłowaniem zabójstwa.W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci z Wejherowa zatrzymali 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pomocy medycznej i… pic.twitter.com/EZW1S1pdUQ— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) August 13, 2026