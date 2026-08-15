Zapomnij o Egipcie! Tu wycieczki last minute to hit!

Nie tylko Egipt. Te kierunki warto wziąć pod uwagę

Sierpień wcale nie musi oznaczać końca sezonu na zagraniczne wakacje. Wręcz przeciwnie – osoby, które mogą pozwolić sobie na urlop pod koniec lata lub we wrześniu, mają do wyboru wiele słonecznych kierunków.

To może być alternatywa dla Egiptu

Jednym z kierunków, które warto sprawdzić w poszukiwaniu tańszych wakacji, jest Tunezja. To propozycja dla osób, które chcą połączyć wypoczynek na plaży ze zwiedzaniem i poznawaniem północnoafrykańskiej kultury.

Popularne kurorty, takie jak Hammamet, Sousse czy Monastyr, oferują liczne hotele z basenami i formułą all inclusive. Do tego dochodzą szerokie, piaszczyste plaże i ciepłe morze. Tunezja jest również interesującą opcją dla osób, które nie chcą wydawać na urlop fortuny. Oferty last minute mogą sprawić, że wakacje w tym kraju będą bardzo konkurencyjne cenowo. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze alternatywy ma Egipt, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

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Zapomnij o Egipcie. Te kurorty to hit

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Jak znaleźć dobrą ofertę last minute?

Wakacje last minute mogą być dobrym sposobem na wyjazd bez nadwyrężania budżetu, ale warto podejść do poszukiwań elastycznie. Największy wybór ofert znajdziemy wtedy, gdy nie przywiązujemy się do konkretnego hotelu, terminu czy lotniska wylotowego. Warto porównywać propozycje różnych biur podróży, sprawdzać kilka kolejnych dni oraz wyloty z różnych miast. Znaczenie ma również standard hotelu, wyżywienie i odległość od lotniska – wyjątkowo tania oferta nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Przed rezerwacją dobrze sprawdzić także aktualne warunki pogodowe i sytuację w danym kraju. Dzięki temu można znaleźć atrakcyjny urlop w dobrej cenie, nawet jeśli decyzję o wyjeździe podejmujemy w ostatniej chwili.