Niedźwiedź spacerował po Rynku w Przemyślu. Prezydent apeluje: " Proszę zachować ostrożność"

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-19 7:31

Niedźwiedź zawitał w nocy z czwartku na piątek (18/19 czerwca) do samego serca Przemyśla. Nagrania przedstawiające drapieżnika na miejskim Rynku błyskawicznie stały się hitem sieci. Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, potwierdził autentyczność materiałów i ostrzega przed zbliżaniem się do niedźwiedzia.

Młody niedźwiedź brunatny spacerujący nocą po brukowanym Rynku w Przemyślu, widoczny w dwóch ujęciach oraz okręgu. Zwierzę jest podświetlone latarniami, w tle miejskie budynki i zieleń. Więcej informacji o tej niezwykłej wizycie znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Jacek "Komisarz" Wrona/ X (Twitter)

Niedźwiedź w centrum Przemyśla

Drapieżnik przespacerował się z czwartku na piątek w rejonie Rynku. Krótkie nagranie dokumentujące nocną wizytę niedźwiedzia zdobyło błyskawiczną popularność w mediach społecznościowych. Internauci zaczęli masowo dzielić się swoimi reakcjami oraz kolejnymi filmikami.

Włodarz miasta błyskawicznie odniósł się do tego incydentu. Wojciech Bakun zamieścił w sieci krótki film i stanowczo poprosił miejscową ludność o zachowanie maksymalnej czujności na ulicach.

To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność.!! W przypadku gdy zauważymy zwierzę proszę nie próbować się zbliżać i natychmiast powiadomić Straż Miejską (986) lub Policję (112)! – czytamy apel.

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Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy i kolejnych nagrań.

- Ludzie błagam, nie podchodźcie do niego, nie straszcie, nie prowokujcie. Nie warto dla 10 sekund filmiku. To zwierzę dzikie, zagubione, nie wie gdzie jest i jak wrócić do lasu. Boi się bardziej nas niż my jego - czytamy.

- Do Niedźwiadka idzie. 

- Jak by nie było, przyszedł do swoich. W końcu niedźwiadek jest w herbie Przemyśla

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