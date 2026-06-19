Niedźwiedź spacerował po Rynku w Przemyślu. Prezydent apeluje: " Proszę zachować ostrożność"

Niedźwiedź w centrum Przemyśla

Drapieżnik przespacerował się z czwartku na piątek w rejonie Rynku. Krótkie nagranie dokumentujące nocną wizytę niedźwiedzia zdobyło błyskawiczną popularność w mediach społecznościowych. Internauci zaczęli masowo dzielić się swoimi reakcjami oraz kolejnymi filmikami.

Włodarz miasta błyskawicznie odniósł się do tego incydentu. Wojciech Bakun zamieścił w sieci krótki film i stanowczo poprosił miejscową ludność o zachowanie maksymalnej czujności na ulicach.

To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność.!! W przypadku gdy zauważymy zwierzę proszę nie próbować się zbliżać i natychmiast powiadomić Straż Miejską (986) lub Policję (112)! – czytamy apel.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy i kolejnych nagrań.

- Ludzie błagam, nie podchodźcie do niego, nie straszcie, nie prowokujcie. Nie warto dla 10 sekund filmiku. To zwierzę dzikie, zagubione, nie wie gdzie jest i jak wrócić do lasu. Boi się bardziej nas niż my jego - czytamy.

- Do Niedźwiadka idzie.

- Jak by nie było, przyszedł do swoich. W końcu niedźwiadek jest w herbie Przemyśla