Pogoda w Rzeszowie: 19-21 czerwca

Nadchodzący weekend w Rzeszowie przyniesie prawdziwie letnie temperatury, jednak aura nie będzie stabilna przez wszystkie trzy dni. Warto przygotować się na jeden dzień z przelotnym deszczem, który może wpłynąć na plany. Największa zmiana w pogodzie nadejdzie w sobotę, która zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, mimo że będzie odrobinę chłodniejsza.

Piątek z deszczem i chmurami

Początek weekendu w Rzeszowie, 19 czerwca, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 29 stopni, co sprawi, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Noc przyniesie ochłodzenie do około 17°C. Niestety, w ciągu dnia prognozowane są niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota. Mimo że będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, pogoda znacznie się poprawi. Niebo nad Rzeszowem będzie bezchmurne, co zachęci do spędzania czasu na zewnątrz. Temperatura maksymalna sięgnie 27 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do około 15 stopni. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s. Tego dnia nie musimy obawiać się żadnych opadów.

Ciepła niedziela na koniec weekendu

Niedziela, 21 czerwca, ponownie przyniesie wzrost temperatury. Wartości na termometrach zbliżą się do tych z piątku i wyniosą maksymalnie około 29 stopni. Noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą na poziomie 17°C. Niebo nie będzie już tak bezchmurne jak w sobotę – prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Dzień zapowiada się jednak sucho, bez deszczu. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

Weekend w Rzeszowie. Jak zaplanować czas?

Przy takiej prognozie warto dobrze rozplanować weekendowe aktywności. Piątkowe popołudnie, z uwagi na możliwość deszczu, może być lepsze na spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Sobota to idealny dzień na pełne wykorzystanie słońca – długi spacer po parku, wycieczka rowerowa czy relaks nad wodą będą doskonałym pomysłem. Niedziela również sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, choć przy umiarkowanym zachmurzeniu aura będzie nieco inna niż w sobotę.

Dane pogodowe: OpenWeather