Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy ze środy na czwartek podpisanie wstępnego porozumienia z Iranem, co miało miejsce w Wersalu po kolacji z prezydentem Francji. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian również podpisał memorandum. Zrobił to w formie cyfrowej.

Porozumienie przewiduje otwarcie Cieśniny Ormuz, zakończenie amerykańskiej blokady oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową.

Rozpoczną się 60-dniowe negocjacje dotyczące irańskiego programu atomowego, mające na celu zniesienie wszystkich sankcji, odblokowanie aktywów i uruchomienie programu odbudowy Iranu szacowanego na 300 mld dolarów.

Jest porozumienie z Iranem. Sensacyjne wieści z Wersalu

W Wersalu Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem, które kończy bliskowschodni konflikt. W Wersal nie było prezydenta Iranu Masuda Pezeszkian, lecz również on sygnował dokument. Zrobił to w formie cyfrowej.

Przede wszystkim, dokument przewiduje natychmiastowe otwarcie strategicznej Cieśniny Ormuz, co ma ogromne znaczenie dla globalnego transportu ropy naftowej. Dodatkowo, Amerykanie zobowiązali się do zakończenia amerykańskiej blokady oraz tymczasowego zawieszenia sankcji na irańską ropę naftową. To kluczowy punkt dla gospodarki Iranu, która od lat cierpi pod ciężarem międzynarodowych restrykcji.

Ważnym elementem porozumienia jest również zapowiedź rozpoczęcia 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. Ostatecznym celem ma być zniesienie wszelkich sankcji, odblokowanie aktywów oraz uruchomienie wartego 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu.

Co dalej z rozmowami w Szwajcarii?

Początkowo planowano, że oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Szwajcarii. Jednakże, jak poinformował rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei, to wydarzenie ostatecznie się nie odbędzie. Mimo to, zespoły negocjacyjne obu stron mają być obecne w tym kraju, co sugeruje kontynuację rozmów na poziomie eksperckim.

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