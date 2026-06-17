15-latka trafiła do szpitala, a w jej domu odkryto ciało noworodka.  Tajemniczy komunikat prokuratury

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-17 16:29

Śledczy wyjaśniają okoliczności dramatycznego zdarzenia w miejscowości Sulistrowa na Podkarpaciu. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak do szpitala w Krośnie zgłosiła się 15-letnia dziewczynka. Jej stan miał wskazywać, że mogła być tuż po porodzie. Nastolatka była jednak sama, bez dziecka. Szczegóły poniżej.

15-latka trafiła do szpitala, a w jej domu odkryto ciało noworodka.  Tajemniczy komunikat prokuratury
Autor: Anna Kisiel/ Pixabay.com

Tragedia w Sulistrowej. Odbyła się sekcja zwłok noworodka

We wtorek, 16 czerwca 2026 roku, w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzono sekcję zwłok noworodka. Ciało dziecka zostało zabezpieczone do badań w piątek, 12 czerwca, na jednej z posesji w Sulistrowej w województwie podkarpackim.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie czeka obecnie na pisemną opinię biegłych. To właśnie ona ma pomóc śledczym ustalić m.in. przyczynę śmierci dziecka oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

- Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje na pisemną opinię biegłych w tej sprawie. Z uwagi na okoliczność, iż trwają czynności związane z ustaleniem przebiegu i okoliczności zdarzenia, na obecnym etapie śledztwa Prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów– informuje dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

15-latka trafiła do szpitala bez dziecka. Jej stan zaniepokoił lekarzy

Do dramatycznych wydarzeń doszło 11 czerwca. Około godziny 16 policjanci zostali powiadomieni o 15-latce, która trafiła na oddział ginekologiczny krośnieńskiego szpitala. Lekarzy miał zaniepokoić jej stan. Według wstępnych ustaleń nastolatka jeszcze przed przyjazdem do placówki mogła urodzić dziecko.

Dziewczynka zgłosiła się jednak do szpitala sama. Nie było przy niej noworodka, dlatego służby natychmiast rozpoczęły działania mające wyjaśnić, co wydarzyło się wcześniej i gdzie znajduje się dziecko.

Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala prawdopodobnie mogła urodzić dziecko – przekazała sierż. Weronika Hentosz z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii

W związku ze sprawą funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania 15-latki. Na miejscu pracowali również specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ich zadaniem było zabezpieczenie śladów i materiałów, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.

Śledczy próbują ustalić pełny przebieg wydarzeń: kiedy doszło do porodu, w jakich okolicznościach zmarł noworodek i czy ktoś mógł pomagać nastolatce lub ukrywać informacje w tej sprawie. Wiadomo, że zatrzymano trzy osoby, jednak prokuratura nie ujawnia obecnie szczegółów dotyczących ich roli.

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