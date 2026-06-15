Niedźwiedź został zauważony kilka dni temu w Szerzynach Przysiółek Nagórze Północne, przy drodze powiatowej Szerzyny - Joniny.

Mieszkańcy gminy Szerzyny i osoby korzystające z terenów leśnych proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Stanowczo odradza się dokarmianie, płoszenie czy fotografowanie niedźwiedzia, a wszelkie obserwacje zwierzęcia, jego tropów lub śladów należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (tel. 012 6198120).

Niedźwiedź spacerował w pobliżu ludzkich zabudowań

Funkcjonariusz publiczny, będący naocznym świadkiem, potwierdził obecność niedźwiedzia w pobliżu drogi powiatowej Szerzyny – Joniny. Zwierzę, spłoszone światłami samochodu, natychmiast wycofało się w kierunku lasu, unikając bezpośredniego kontaktu z człowiekiem.

- W okolicach pomiedzy godz. 2.30 a godz. 3.10 w nocy zwierzę przemieszczało się drogą gminną w Nagórzu Północnym, następnie przeszło drogą powiatową w kierunku Ołpin i skręciło na południe w kierunku Średniego i Podlesia Szerzyńskiego. Niedźwiedź wydaje charakterystyczne dźwięki porykując, co świadczy że jest w okresie ruji, a to z kolei może skutkować wiekszą agresywnością dla otoczenia. Raz jeszcze zalecam daleką ostrożność w kontakcie z niedźwiedziem. Proszę także o nie rozpowszechnianie fejkowych zdjęć lub filmów wytworzonych przez sztuczną inteligencję (AI), które dezinformują mieszkańców - napisał wójt Szerzyn Grzegorz Gotfryd [pis. oryg.].

Jak reagować na spotkanie z niedźwiedziem? Ważne zasady bezpieczeństwa w lesie

Eksperci stanowczo odradzają wszelkie próby dokarmiania dzikich zwierząt, zbliżania się do nich, a już w szczególności „fotografowania misia” czy nieumiejętnego płoszenia. Takie działania mogą sprowokować zwierzę i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy, że niedźwiedź to potężny drapieżnik, którego zachowanie w stresie jest nieprzewidywalne. Zostawianie resztek jedzenia w lesie również jest surowo zabronione, ponieważ może to przyciągać inne dzikie zwierzęta w pobliże ludzkich siedlisk, zwiększając ryzyko konfliktów.

W przypadku zauważenia niedźwiedzia, jego tropów lub innych śladów bytności, niezwykle ważne jest natychmiastowe zgłoszenie tego faktu. Informacje takie należy przekazywać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Kontakt telefoniczny to 012 6198120. Szybka reakcja służb pozwala na monitorowanie sytuacji i podjęcie odpowiednich działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochronę dzikiej fauny.

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