Oberwanie chmury nad Tarnowem. Woda zalała drogi, piwnice i lokalny zakład

Straż pożarna w Tarnowie podsumowuje nocne ulewy

Funkcjonariusz dyżurny tarnowskiej straży pożarnej przekazał informacje o czternastu zdarzeniach obsługiwanych podczas ostatniej zmiany. Osiem z tych wyjazdów miało bezpośredni związek z intensywnymi opadami deszczu, które uderzyły w region około północy we wtorek 14 lipca.

W granicach samego Tarnowa ratownicy skupili się na wypompowywaniu wody z zalanych części podziemnych w blokach i domach. Dużym problemem okazały się również drogi, a najgorsza sytuacja panowała na wiadukcie przy ulicy Lwowskiej, gdzie utrudnienia trwały aż do świtu. Krótkotrwały paraliż komunikacyjny odnotowano ponadto pod wiaduktem zlokalizowanym niedaleko ulicy Braci Saków. Akcję służbom ratowniczym znacząco utrudniła przejściowa awaria sieci energetycznej, która doprowadziła do zatrzymania części pomp odwadniających w mieście.

Podtopienia w Niedomicach. Strażacy ratują lokalny zakład

Konsekwencje gwałtownych zjawisk pogodowych dotknęły także mieszkańców okolicznych miejscowości poza miastem. Zdecydowanie najwięcej wezwań spłynęło z Niedomic, gdzie woda zalała teren miejscowego przedsiębiorstwa, a także podtopiła piwnicę w jednym z domów jednorodzinnych.

Przedstawiciele służb ratunkowych potwierdzili we wtorek rano, że akcja na terenie zalanego zakładu w Niedomicach nadal jest kontynuowana, a strażacy nieprzerwanie pracują nad odpompowaniem zalegającej wody z obiektu.

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