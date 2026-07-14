Oberwanie chmury nad Tarnowem. Woda zalała drogi, piwnice i lokalny zakład

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Tomasz Piszczek
2026-07-14 8:06

Intensywne opady deszczu, które nawiedziły w nocy z poniedziałku na wtorek Tarnów i okoliczne miejscowości, wymusiły na strażakach podjęcie ośmiu pilnych interwencji. Ratownicy skupili się na osuszaniu zalanych piwnic oraz przywracaniu przejezdności na lokalnych drogach. Najtrudniejsze warunki panowały w miejscowości Niedomice, gdzie woda wdarła się na teren jednego z przedsiębiorstw.

Strażacy przy zalanej drodze pod wiaduktem. Trwa pompowanie wody. O skutkach ulewy w Tarnowie przeczytasz na SE.
Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe Skutki nocnej ulewy w Tarnowie

Straż pożarna w Tarnowie podsumowuje nocne ulewy

Funkcjonariusz dyżurny tarnowskiej straży pożarnej przekazał informacje o czternastu zdarzeniach obsługiwanych podczas ostatniej zmiany. Osiem z tych wyjazdów miało bezpośredni związek z intensywnymi opadami deszczu, które uderzyły w region około północy we wtorek 14 lipca.

W granicach samego Tarnowa ratownicy skupili się na wypompowywaniu wody z zalanych części podziemnych w blokach i domach. Dużym problemem okazały się również drogi, a najgorsza sytuacja panowała na wiadukcie przy ulicy Lwowskiej, gdzie utrudnienia trwały aż do świtu. Krótkotrwały paraliż komunikacyjny odnotowano ponadto pod wiaduktem zlokalizowanym niedaleko ulicy Braci Saków. Akcję służbom ratowniczym znacząco utrudniła przejściowa awaria sieci energetycznej, która doprowadziła do zatrzymania części pomp odwadniających w mieście.

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Podtopienia w Niedomicach. Strażacy ratują lokalny zakład

Konsekwencje gwałtownych zjawisk pogodowych dotknęły także mieszkańców okolicznych miejscowości poza miastem. Zdecydowanie najwięcej wezwań spłynęło z Niedomic, gdzie woda zalała teren miejscowego przedsiębiorstwa, a także podtopiła piwnicę w jednym z domów jednorodzinnych.

Przedstawiciele służb ratunkowych potwierdzili we wtorek rano, że akcja na terenie zalanego zakładu w Niedomicach nadal jest kontynuowana, a strażacy nieprzerwanie pracują nad odpompowaniem zalegającej wody z obiektu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

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