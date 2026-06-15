Kibice wywiesili flagi na murach Wawelu i odpalili race. Policja wylegitymowała 125 osób

Sympatycy Cracovii wywiesili klubowe flagi na zabytkowych murach Wawelu i odpalili pirotechnikę.

Funkcjonariusze spisali dane 125 uczestników incydentu.

Za naruszenie spokoju nałożono trzy pięciusetzłotowe kary finansowe, natomiast sprawy reszty uczestników będą dalej badane przez śledczych.

Akcja kibiców Cracovii pod Wawelem. Klubowe flagi na murach zamku

Zgłoszenie o niecodziennym zajściu wpłynęło do krakowskich mundurowych w sobotę, a przekazali je pracownicy straży wawelskiej. Fani piłkarskiej Cracovii postanowili urządzić u podnóża dawnej siedziby polskich królów bardzo nietypowe obchody, odpalając liczne race świetlne. Użycie pirotechniki doprowadziło do powstania gęstych kłębów dymu, co mocno zaniepokoiło osoby spędzające czas na bulwarach. Na dodatek na murach Wawelu zawieszono wielkoformatowe transparenty w barwach klubu.

Sprawna akcja funkcjonariuszy pomogła w szybkim uspokojeniu nastrojów. Policjanci sprawdzili tożsamość 125 uczestników tego nielegalnego zbiegowiska.

- Trzy osoby zostały ukarane mandatem karnym w wysokości 500 złotych za zakłócanie porządku publicznego – przekazała krakowska policja.

Konsekwencje dla kibiców Cracovii. Śledczy z Krakowa analizują nagrania

Funkcjonariusze prowadzą czynności, aby dokładnie zebrać nagrania z miejskich systemów wizyjnych oraz urządzeń rejestrujących obraz wokół zamku. Zgromadzony zapis z kamer okaże się niezbędny, by właściwie zidentyfikować poszczególnych sprawców i precyzyjnie określić ich odpowiedzialność za przebieg całego wydarzenia.

- Będzie prowadzone postępowanie pod kątem zakłócenia porządku oraz naruszenia innych przepisów porządkowych w miejscu publicznym. Ponadto w związku z tym zdarzeniem policjanci będą analizować materiał dowodowy, również pod kątem naruszenia innych przepisów. Trwa zabezpieczanie monitoringu oraz ustalanie świadków zdarzenia – przekazali mundurowi.

Sonda Czy państwo umiejętnie walczy z problemem pseudokibiców? Tak Nie, o czym świadczy powyższy przykład Trudno powiedzieć, bo za ten problem odpowiadają nie tylko organy państwowe