Wysp 1 łyżkę do wody i wrzuć czereśnie. Larwy robaków wyjdą bez otwierania owocu. Sposób na pozbycie się robaków z czereśni

Ulubione letnie czereśnie często skrywają nieproszonych gości – larwy nasionnicy trześniówki, szczególnie w owocach z ekologicznych upraw.

Choć ich przypadkowe spożycie nie jest szkodliwe dla zdrowia, istnieje zaskakująco prosty sposób, by skutecznie pozbyć się robaków z owoców bez ich otwierania.

Odkryj genialny trik z zaledwie jedną łyżką soli, który sprawi, że larwy same opuszczą czereśnie, zanim trafią na Twój stół!

Robaki w czereśniach. Jak się ich pozbyć przed zjedzeniem owocu?

Czereśnie to jedne z najbardziej lubianych owoców letnich. Są słodkie, soczyste i sycące. Mają jednak jeden minus - bardzo często mieszkają w nich robaki. Larwy pojawiają się najczęściej w owocach uprawianych ekologicznie. Odpowiedzialna za to jest nasionnica trześniówka, która składa swojej jaja w dojrzewających owocach i uprzykrza życie fanom czereśni. Wtedy rodzi się pytanie, czy czereśnie z robakami można jeść? Wiele osób zastanawia się bowiem, czy larwy nie przenoszą toksyn lub groźnych dla człowieka chorób. Na szczęście ich spożycie nie niesie negatywnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego, jeśli zdarzyło Ci się zjeść owoc z larwą, nie musisz się martwić. Jednak ze względów higienicznych zdecydowanie lepiej jest pozbyć się ich wcześniej.

Wysp 1 łyżkę do wody i wrzuć czereśnie. Larwy robaków wyjdą bez otwierania owocu

Fani czereśni z pewnością zastanawiają się, jak można się ich pozbyć z owocu przed zjedzeniem. Otóż istnieje łatwy sposób na usunięcie larw z czereśni, bez ich otwierania. Jeśli po dokładnym obejrzeniu owocu zauważysz na nim czarną kropkę, to najprawdopodobniej jest on zarobaczywiony. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem jest zalanie owoców zimną wodą z dodatkiem łyżki soli. Po 30 minutach należy przecedzić owoce i dokładnie je przepłukać. Są gotowe do zjedzenia. Ta metoda sprawi, że robaki wyjdą z czereśni, gdyż po prostu zabraknie im tlenu i będą szukać ratunku.

Jak myć czereśnie?

Mycie czereśni przed ich spożyciem jest ważne, gdyż pomaga usunąć brud, kurz i pozostałości pestycydów z owoców. Przed myciem nie odrywaj szypułek. Zapobiegnie to dostaniu się wody do wnętrza owocu, co mogłoby przyspieszyć jego psucie. Wsyp czereśnie do durszlaka i płucz je pod zimną, bieżącą wodą przez około 30-60 sekund, delikatnie mieszając owoce ręką, aby woda dotarła do każdego owocu. Pozostaw czereśnie w durszlaku, aby dobrze obciekły. Następnie delikatnie osusz je czystym ręcznikiem papierowym lub czystą ściereczką. Czereśnie są delikatne. Unikaj zbyt mocnego szorowania, aby nie uszkodzić skórki.

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