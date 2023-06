i Autor: Shutterstock

Uporczywe plamy

Świetny proszek do usuwania plam z czereśni z ubrania. Będzie czyste bez prania w pralce. Działa niczym odplamiacz, a kosztuje 3 zł

Plamy po czereśniach są naprawdę trudne do usunięcia. Ten problem zna chyba każdy fan soczystego owocu. Niestety standardowe pranie w pralce nie zawsze zdaje egzamin i wówczas trzeba się posiłkować innymi metodami. Choć ten proszek do usuwania plam z czereśni zna niewiele osób, to jest on naprawdę skuteczny. Działa niczym odplamiacz, a kosztuje jedynie 3 złote.