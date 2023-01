i Autor: Shutterstock Jak usunąć plamy z białej koszuli?

Sposoby na czyste ubrania

Ekspresowy patent na usuwanie plam z koszuli. Nawet największe zabrudzenia znikną w kilka sekund! Czyszczenie plam z kawy, wina i herbaty

Jak usunąć plamy z koszuli i innych delikatnych tkanin? Wystarczy chwila nieuwagi, a na naszej ulubionej koszuli może pojawić się plama. Niektóre z nich są proste od usunięcia i wystarczy jedynie zaprać ubrania lub po prostu uprać w pralce. Są jednak takie zabrudzenia, które wcale nie są takie łatwe do wywabienia. To najtrudniej usuwanych plam należą te z kawy, wina, herbaty oraz zaschniętej krwi. Na szczęście są na to niezawodne patenty. Zobacz, jak szybko usunąć plamy z koszuli i innych delikatnych tkanin.