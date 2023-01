Robisz to ze swoim ręcznikiem? Biolog ostrzega: to śmiertelnie niebezpieczne! To z ręcznikami robią Polacy, a skutki mogą być opłakane

Jak często prać ręczniki? Mikrobiolog ostrzega: prawdopodobnie robisz to źle

Ręczniki to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdej łazienki. Niby każdy z nas wie, że ręczniki należy regularnie prać (jeżeli producent ręczników pozwala to pierz je w temperaturze nawet 60 °C). Zbiera się na nich ogromna ilość brudu. To między inny wszelkiego rodzaju roztocza, bakterie, drobnoustroje, a nawet martwy naskórek. W dodatku ręczniki często są wilgotne co jest idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii. Pranie ręczników to zatem podstawa higieny. Jednak jak się okazuje, ręczniki należy prać o wiele częściej niżby się wydawało. Mikrobiolog oraz patolog z New York University School of Medicine, Philip Tierno zapytane przez serwis Business Insider o częstotliwość prania odpowiedział "Jeśli jesteś w stanie wysuszyć go całkowicie po każdym użyciu, trzy razy to maksimum. Wilgotny ręcznik to prawdziwa wylęgarnia mikrobów". Chodzi o trzy użycia jednego ręcznika. Ekspert wskazał, że ręczniki do wycierania rąk powinno się zmieniać praktycznie codziennie. - Trudno powiedzieć, czy to, co znajduje się na twoim ręczniku, może zrobić ci coś złego. Ale jeśli dzielisz go z innymi, wchodzisz w kontakt z mikroorganizmami, do których twoje ciało nie jest przyzwyczajone - np. gronkowcem złocistym. To może się skończyć pryszczami albo infekcją - powiedział biolog cytowany przez serwis gazeta.pl. Gronkowiec złocisty to bakteria występująca w jamie nosowo-gardłowej oraz na skórze. Zakażenie może prowadzić do wymiotów, biegunki, wstrząsu, a nawet śmierci.

Jak prać ręczniki, by były czyste i świeże?

Piorąc ręczniki należy przestrzegać kilku prostych zasad, dzięki którym będą one doczyszczone i miękkie. Dobre jakościowo ręczniki powinno prac się w wysokich temperaturach. Przyjęło się, że jest to 60 °C. Niestety, pranie w tak wysokich temperaturach może zniszczyć tkaniny. Aby temu zapobiec dodawaj do prania raz na jakiś czas do pół szklanki octu. Jeżeli chcesz, by Twoje ręczniki nie straciły swojego kształtu i przez długi czas był miękkie pamiętaj, by nie przeładowywać bębna pralki.

