Przypatrz się uważnie, a dowiesz się, czy jest lubiany i czy inni lubią Twoje towarzystwo. Test obrazkowy, czy jesteś dobrym człowiekiem

Quiz obrazkowy, czy jesteś lubiany. Przyjrzyj się dokładnie i sprawdź

Testy obrazkowe to popularna forma psychozabawy. Wykorzystywane są one w psychologii Test Rorschacha to metoda opracowana w latach 20-tych minionego wieku przez Hermanna Rorschacha. Polega ona na odnajdywaniu obrazków w abstrakcyjnych plamach atramentowych. Ten rodzaj testu ma na celu uchwycenia podświadomych myśli i emocji. Test Rorschacha budzi wiele kontrowersji i nie wszyscy naukowcy wierzą w jej skuteczność. Testy obrazkowe stały się ostatnio bardzo popularną formą zabawy internetowej. Pozwalają one w szybki sposób poznać prawdę o nas samych, a swoje wyniki porównać ze znajomymi.

Tym razem przygotowaliśmy dla Ciebie test obrazkowy, który sprawdzi, czy jesteś lubiany. Sympatia innych to uczucie, które trudno ocenić. Może nam się wydawać, że ludzie nas lubią, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W tej kwestii trudno być obiektywnym. Z pomocą może przyjść test obrazkowy. Przyjrzyj się dokładnie temu obrazkowi i sprawdź, co zauważysz jako pierwsze. W tego rodzaju testach na osobowość liczy się pierwsze wrażenie i to właśnie ono zdradza najwięcej.

Test obrazkowy. Co widzisz jako pierwsze?

Twarz psa - jesteś osobą skupioną na swoich celach. Jasno wytyczasz sobie swoją drogę i nic Cię nie powstrzyma. Jesteś typowym zadaniowcem i trudno jest Ci zmieniać plany. Nie lubisz zmian. Ludzie traktują Cię jak dobrego kolegę z pracy lub znajomego. Mało, kto chce się jednak z Toba zaprzyjaźnić ponieważ wydajesz się chłodny i milczący.

Dwa koty - jesteś osobą bardzo towarzyską. Dobrze odnajdujesz się dużej grupie ludzi i często jej przewodzisz. Inni Cię lubią i chętnie powierzają swoje sekrety. Tym sam jednak często czujesz się przytłoczony taką sytuacją i szukasz samotności.

Serce - jesteś uczuciowy i łatwo Cię zranić. Ludzie trochę się Ciebie obawiają, ale każdy, kto pozna Cię bliżej wie, że jesteś najlepszym przyjacielem. Cenisz sobie szczerość i domowe ciepło. Nie masz wielu znajomych, ale tym, których posiadasz ufasz bezgranicznie.

