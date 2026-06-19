Ksiądz Waldemar P. skrzywdził więcej chłopców? Nowe fakty z prokuratury w sprawie duchownego z Pomorza

Ksiądz z Pomorza pozostanie w areszcie. Śledczy badają sprawę molestowania małoletnich chłopców

57-letni ksiądz Waldemar P., podejrzany o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletnich, nadal przebywa w areszcie. Jak informowała już w grudniu ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim, śledztwo dotyczy zdarzeń, do których miało dochodzić w latach 2004–2024 w różnych miejscowościach województwa pomorskiego.

Wobec duchownego wcześniej zastosowano tymczasowy areszt. Niedawno Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zdecydował o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego do 31 sierpnia 2026 roku. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez kanclerza Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, który poinformował śledczych o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym przez osobę duchowną.

Rośnie liczba pokrzywdzonych w sprawie księdza. Śledczy analizują tysiące stron korespondencji

Ksiądz Waldemar P. przez blisko 15 lat pełnił funkcję proboszcza w jednej z parafii na terenie powiatu słupskiego. Wcześniej i później posługiwał również w wielu innych parafiach na Pomorzu. 24 listopada 2025 roku duchowny usłyszał zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę czterech osób. Według śledczych duchowny miał wykorzystywać stosunek zależności i usiłować doprowadzić małoletnich oraz pełnoletnich pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Tymczasem, jak informuje „Dziennik Bałtycki”, liczba małoletnich pokrzywdzonych w tej sprawie wzrosła już do pięciu. Śledczy nie wykluczają, że ofiar mogło być jednak więcej. I wiele na to wskazuje, gdyż lista potencjalnych pokrzywdzonych stale się wydłuża. Śledczy równolegle przeglądają blisko 20 tysięcy stron zabezpieczonej korespondencji, szukając kolejnych dowodów i możliwych ofiar.

Jak przekazuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w rozmowie z portalem, postępowanie ma ustalić odpowiedzialność karną podejrzanego za czyny popełnione na szkodę chłopców poniżej 18. roku życia. Na obecnym etapie wytypowano 16 osób pokrzywdzonych. Liczba ta wynika zarówno ze zgłoszeń, jak i z analizy zgromadzonego materiału dowodowego, która nadal trwa.

Dotychczasowe ustalenia pozwoliły na przedstawienie duchownemu zarzutów dotyczących pięciu osób. W odniesieniu do pozostałych wytypowanych pokrzywdzonych czynności procesowe wciąż są prowadzone. Do tej pory przesłuchano łącznie 22 osoby. Na tym etapie postępowania śledczy czekają na jedną z opinii eksperckich.

Śledczy zabezpieczyli telefon księdza. Biegły odczytał wiadomości z kilku lat

Przypomnijmy, że śledztwo w sprawie księdza Waldemara P. rozpoczęło się 1 sierpnia 2025 roku. W ramach postępowania prokurator zlecił funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukanie budynku parafii, w którym mieszkał duchowny.

Podczas tych czynności zabezpieczono m.in. telefon komórkowy księdza. Urządzenie trafiło do biegłego z zakresu informatyki śledczej, który odzyskał i przeanalizował korespondencję z lat 2019–2024. Były to wiadomości o charakterze intymnym prowadzone z wieloma osobami, w tym z małoletnimi oraz dorosłymi mężczyznami.

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