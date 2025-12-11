Ksiądz w areszcie. W parafii śledczy sprawdzili telefon Waldemara P. Szokujące zarzuty

Ksiądz Waldemar P. został aresztowany w związku z zarzutami przestępstw seksualnych wobec małoletnich, po zgłoszeniu kurii.

Śledztwo ujawniło korespondencję intymną z wieloma osobami, a prokuratura zidentyfikowała już cztery ofiary.

Początkowo sąd nie uwzględnił wniosku o areszt, ale po zażaleniu prokuratury Sąd Okręgowy zmienił decyzję.

Dowiedz się więcej o szczegółach sprawy i trwającym śledztwie.

W czwartek (11 grudnia) Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział w rozmowie z PAP, że Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim nadzoruje śledztwo w sprawie wielokrotnego doprowadzenia od 2004 r. do 2024 r. w różnych miejscowościach województwa pomorskiego małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Śledztwo zainicjowało zawiadomienie kanclerza Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym przez osobę duchowną.

– dodał prok. Duszyński.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 1 sierpnia 2025 r. W toku postępowania prokurator zlecił funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzenie przeszukania budynku parafii, gdzie mieszkał duchowny.

Wówczas zabezpieczono m.in. telefon komórkowy, który przekazano biegłemu z zakresu informatyki śledczej. Biegły wyodrębnił korespondencję prowadzoną przez księdza od 2019 r. do 2024 r., zawierającą wiadomości o charakterze intymnym wymieniane z wieloma osobami, zarówno małoletnimi, jak i dorosłymi mężczyznami.

Analiza korespondencji pozwoliła na tym etapie śledztwa ustalić cztery osoby pokrzywdzone, które przesłuchano. W sprawie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych.

– powiedział prok. Duszyński.

Rzecznik dodał, że zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy prokuratorowi do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów 56-letniemu Waldemarowi P.

Jak podała prokuratura, 24 listopada 2025 r. mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę czterech osób, polegające na seksualnym wykorzystaniu stosunku zależności i usiłowaniu doprowadzenia małoletnich i pełnoletnich pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym. Po zarzutach prokuratura wniosła o tymczasowe aresztowanie.

26 listopada Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim nie uwzględnił wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokurator złożył zażalenie na decyzję sądu.

W środę (10 grudnia) Sąd Okręgowy w Gdańsku po rozpoznaniu zażalenia prokuratora zastosował wobec podejrzanego Waldemara P. areszt tymczasowy na trzy miesiące.