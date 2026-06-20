Tuż po urodzinach Jarosław Kaczyński wziął udział w wyborach prezydenckich. Taki wynik osiągnął

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-20 5:00

Jarosław Kaczyński obchodzi urodziny 18 czerwca (w tym roku 77). 16 lat temu, w wyniku katastrofy smoleńskiej, tuż po urodzinach wystartował on w I turze wyborów prezydenckich, w których walczył o przejęcie schedy po tragicznie zmarłym bracie. Jego głównym rywalem był kandydat Platformy Obywatelskiej, czyli Bronisław Komorowski. Czy 20 czerwca, raptem dwa dni po 61. urodzinach, prezes PiS otrzymał od wyborców prezent?

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przemawia podczas konferencji, ubrany w elegancki czarny garnitur i krawat. W tle widoczny jest jasnoniebieski ekran. Więcej informacji o karierze politycznej Kaczyńskiego znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Albert Zawada/ PAP

Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Tymczasem tuż po 61. urodzinach prezes PiS nie miał czasu na jakiekolwiek świętowanie. W 2010 roku w Polsce odbyły się wybory prezydenckie, które miały na celu wyłonienie piątego prezydenta III Rzeczypospolitej. Był to wybór następcy Lecha Kaczyńskiego, który zmarł w katastrofie smoleńskiej. Głosowanie przeprowadzono w dwóch turach: pierwsza miała miejsce właśnie tuż po urodzinach Kaczyńskiego, 20 czerwca. 

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Początkowo wybory miały odbyć się w związku z upływem kadencji (w dniu 23 grudnia 2010) urzędującego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Głosowanie – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – miało zostać przeprowadzone między 19 września a 3 października 2010. Termin wyborów miał zostać ogłoszony przez Marszałka Sejmu między 23 maja a 23 czerwca 2010. Wstępnie skłaniano się za datą 3 października. Tragedia z 10 kwietnia zmieniła jednak wszystko.

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W I turze wyborów 2010 roku wystartowało 15 kandydatów. Wśród nich byli (poza wcześniej wspomnianą dwójką) m.in. Andrzej Lepper, Janusz Korwin-Mikke, Kornel Morawiecki, Andrzej Olechowski, czy też Grzegorz Napieralski (WIĘCEJ: Piękne bliźniaczki zaśpiewały "100 lat" Kaczyńskiemu. Później rozebrały się dla panów). 

Czy zatem wyborcy zrobili prezent Jarosławowi Kaczyńskiemu? Cóż, tylko połowicznie. Zgodnie z oficjalnymi wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich, największe poparcie uzyskał jednak Bronisław Komorowski (41,54%), zaś prezesa PiS wskazało 36,46% głosujących. Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50% głosów, obaj przeszli do drugiej tury. Na trzecim miejscu, z wyraźną stratą, znalazł się Grzegorz Napieralski z wynikiem 13,68%. Frekwencja w tej turze wyniosła 54,94%.

Galeria poniżej: Jarosław Kaczyński na otwarciu wystawy pt. „Katyń 1940 - Smoleńsk 2010. Anatomia kłamstwa” w Muzeum Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju

Jarosław Kaczyński na otwarciu wystawy pt. „Katyń 1940 - Smoleńsk 2010. Anatomia kłamstwa” w Muzeum Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju
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WYBORY PREZYDENCKIE
JAROSŁAW KACZYŃSKI