Ministerstwo Kultury żegna Jana Frycza. Poruszające słowa

Jan Frycz odszedł w wieku 72 lat. Wiadomość o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie umieszczając komunikat na Facebooku: - Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo - przekazano.

Frycz był aktorem uwielbianym przez pokolenia Polaków, którzy podziwiali go na deskach teatrów, w filmach i popularnych serialach. Nagłe odejście Jana Frycza poruszyło także polityków. Aktora pożegnała posłanka Rozwoju Plus, Olga Semeniuk-Patkowska, która napisała: - Zmarł Jan Frycz, wybitny aktor, wielka postać polskiej kultury. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo i wiele niezapomnianych ról. RIP.

Bogdan Zdrojewski podkreślił zaś, że Frycz właśnie obchodził w tym roku pół wieku jako aktor: - Debiutował dokładnie 50 lat temu. Aktor reżyserów gigantów m.in. Jarockiego, Kutza, Lupy. Jan Frycz niestety nie żyje. Był ważną postacią i Teatru Starego w Krakowie i Narodowego w Warszawie. Fantastyczne rzemiosło. Powaga traktowania zawodu. Odwaga w podejmowaniu ról niezwykle trudnych, wymagających. Znakomity w długich, żmudnych, ambitnych monologach. Bogata filmoteka, role w teatrach w tym tych rejestrowanych dla TVP. Żal. RIP.

Wybitnego aktora pożegnało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza – wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury. W 2015 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Do ostatnich chwil pozostawał aktywny zawodowo i związany z Teatrem Narodowym w Warszawie.Polska kultura poniosła wielką stratę. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz całemu środowisku teatralnemu składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza – wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego.Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury.W 2015 roku został uhonorowany najwyższym… pic.twitter.com/CxiRFroDMS— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) August 17, 2026