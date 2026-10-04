Zaskakujące wydarzenie. Sikorski i Makłowicz na kawie w Bunkrze!

Wsparcie dla kandydatki na prezydenta Krakowa

W sobotę Kraków odwiedził wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który pojawił się w mieście, by wesprzeć kandydatkę na prezydenta, senator Monikę Piątkowską. Oboje wystąpili wspólnie przed mediami, podkreślając wagę nadchodzącej drugiej tury wyborów. Po konferencji ruszyli na spacer po Nowej Hucie, gdzie rozmawiali z mieszkańcami o lokalnych sprawach, odpowiadali na pytania i rozdawali ulotki.

Już 11 października Piątkowska zmierzy się w decydującym starciu z Łukaszem Gibałą, który według sondaży uchodzi za faworyta, choć ostateczny wynik zależy wyłącznie od wyborców. Przypominamy, że w I turze krakowski radny, startujący jako kandydata lokalnego komitetu otrzymał 36,38 proc. głosów (zagłosowało na niego 93 042 osoby), a senator Monika Piątkowska, którą popierają Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, – 29,91 proc. (76 514 osób).

Wskazali pierwszą damę, która radziła sobie w swojej roli najlepiej. Kwaśniewska wygrywa, ale jej wynik to totalny kosmos!

Sikorski i Makłowicz na kawie

Przy okazji wizyty w Krakowie Sikorski zajrzał również do Bunkier Café, kawiarni mieszczącej się w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przy Placu Szczepańskim. Tam spotkał się z Robertem Makłowiczem, znanym krytykiem kulinarnym i jedną z najbardziej lubianych postaci polskiego internetu. Panowie zasiedli przy kawie i sokach, a sądząc po zdjęciach, rozmowa była żywa i interesująca, prowadzona w towarzystwie kilku osób. Czego mogła dotyczyć? Nie wiadomo, ale gdyby Robert Makłowicz dostał propozycję objęcia funkcji ambasadora np. w Chorwacji, z pewnością by to rozważył.

13

rozmowa z Ołechem Biłeckim