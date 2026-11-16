Podczas rodzinnego weekendu do Tuska podeszła kobieta. Tak zareagował

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-16 5:30

Donald Tusk (69 l.) spędził sobotnie popołudnie w rodzinnym Sopocie, spacerując ulicami miasta w towarzystwie bliskich. Szef rządu po pracowitym tygodniu w stolicy postawił na czas z najbliższymi i domowy spokój. Wczesnym popołudniem do mieszkania przyjechała córka z planszówką pod pachą, a niedługo później męska część rodziny wyruszyła na przechadzkę z psem. Finałem wspólnego wyjścia było odebranie zamówienia z lokalnej restauracji.

  • Premier Donald Tusk spędził sobotnie popołudnie w rodzinnym Sopocie, poświęcając czas najbliższym po intensywnym tygodniu pracy w stolicy.
  • Wśród aktywności znalazły się wspólny spacer z synem Michałem, wnukiem Mikołajem i psem, połączony z odbiorem zamówionych posiłków z lokalnej restauracji.
  • Córka premiera, Kasia Tusk, dołączyła do rodzinnego spotkania, przynosząc grę planszową, co wskazuje na rodzinne spędzanie czasu w domu.

Po godzinie 16:20 Donald Tusk pojawił się na ulicach Sopotu. Premierowi towarzyszyli syn Michał oraz wnuk Mikołaj, a na smyczy dzielnie dotrzymywał im kroku mały biały pies w typie rasy West Highland White Terrier. Panowie spacerowali spokojnym tempem, korzystając z wolnej chwili. W trakcie przechadzki opieką nad czworonogiem panowie sprawiedliwie się dzielili - smycz trzymał zarówno szef rządu, jak i jego syn.

Głównym celem popołudniowego wyjścia okazał się lokal gastronomiczny. Polityk, ubrany w ciemną kurtkę, zatrzymał się na chodniku tuż obok kredowego potykacza z rysunkiem pizzy i zaproszeniem na promocyjne dania. Podczas gdy Donald Tusk czekał na zewnątrz ze zwierzakiem, Michał Tusk wszedł do środka po odbiór posiłków. Po chwili syn premiera dołączył do spacerowiczów, niosąc zamówienie w papierowych torbach ustawionych na płaskim kartonie, po czym cała trójka spokojnym krokiem ruszyła w drogę powrotną.

W pewnej chwili widać, jak do Donalda Tuska podchodzi pewna kobieta. Premier uścisnął jej dłoń z serdecznym uśmiechem zamienił z nią kilka zdań. Widać, że takie sytuacje sprawiają mu wiele radości i z ochotą poświęcił czas na rozmowę, nawet gdy załatwiał prywatne sprawy.

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Planszówki i rodzinne popołudnie

Wizyta pod pizzerią nie była jedynym rodzinnym punktem tej soboty. Wczesnym popołudniem w okolicy pojawiła się także córka szefa rządu, Kasia Tusk (39 l.). Autorka popularnego bloga postawiła na luźniejszy styl, wybierając na tę wizytę szerokie białe spodnie. Na spotkanie przyjechała samochodem, a wysiadając, trzymała pod pachą duże pudełko z rodzinną grą planszową.

Kasia Tusk od 2011 roku prowadzi popularny serwis modowo-lifestylowy Make Life Easier. Z kolei Michał Tusk od wiosny 2024 roku pracuje w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W naszej galerii zobaczysz rodzinny weekend Donalda Tuska:

Donald Tusk z synem, wnukiem i psem w Sopocie. Obok miniatury rozmowy premiera z kobietą. O szczegółach w SE.
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