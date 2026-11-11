Kasia Tusk już to nosi! Te buty to absolutny hit jesieni, pokochały je nawet paryżanki

Jej stylizacja z wysokimi, czarnymi kozakami w stylu jeździeckim jest przedstawiana jako kwintesencja ponadczasowego szyku i dowód na to, że blogerka jest ikoną minimalistycznego, luksusowego stylu.

Obuwie to jest cenione za swoją wszechstronność, zdolność do dodawania szlachetnego charakteru stylizacjom oraz praktyczność, sprawdzając się zarówno na co dzień, jak i podczas bardziej formalnych okazji, w różnych konfiguracjach.

Wybór Kasi Tusk jest interpretowany jako zachęta do rezygnacji z krzykliwych dodatków na rzecz trwałych i ponadczasowych, dobrze wykonanych ubrań i akcesoriów, które stanowią długoterminową inwestycję w styl.

Kasia Tusk promuje szyk ze stadniny

Kasia Tusk od lat uchodzi za ikonę minimalistycznej elegancji, a jej najnowszy wybór tylko to potwierdza. Tym razem postawiła na wysokie, czarne kozaki z gładkiej skóry na płaskiej podeszwie. To fason bezpośrednio nawiązujący do tradycyjnego stroju jeździeckiego, który od dekad nie wychodzi z mody.

Tego typu obuwie to fundament szafy stylowych paryżanek, które cenią je za uniwersalność. Są nie tylko praktyczne przy jesiennej aurze, ale dodają szlachetnego charakteru nawet najprostszym zestawom. Kasia Tusk udowodniła, że ten trend idealnie wpisuje się w jej estetykę „quiet luxury”.

Takie buty doskonale sprawdzą się także podczas okresu przejściowego czy łagodnej zimy, a łączyć można je także ze spodniami o wąskiej nogawce czy sukienkami i spódnicami do kolan. Dzięki prostocie tego obuwia będą pasować niemal do każdej stylizacji, czy to na luźny spacer, do pracy czy na bardziej oficjalne wydarzenia.

Odważne połączenie z mini

Córka premiera nie zdecydowała się na klasyczne zestawienie butów z wąskimi spodniami. Zamiast tego, wysokie kozaki połączyła z krótką spódniczką, co pozwoliło subtelnie wyeksponować nogi. Całość stylizacji uzupełnił klasyczny, doskonale skrojony płaszcz oraz ciepły sweter w stonowanej kolorystyce.

Ten zestaw to gotowy przepis na jesienny look, który łączy dziewczęcą lekkość z powagą klasycznej mody. Wybór blogerki jasno wskazuje, że w tym sezonie warto zrezygnować z krzykliwych dodatków na rzecz wysokiej jakości bazy. Skórzane oficerki w stylu equestrian to inwestycja, która prawdopodobnie nigdy nie przestanie być na czasie.