Były prezes PKOl z kolejnym zarzutem! Prokuratura w akcji. "Ponad milion zł szkody"

PAP
PAP
Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-11-10 16:48

Radosław Piesiewicz (wyraża zgodę na podawanie danych osobowych) od końca sierpnia przebywa w areszcie tymczasowym w związku ze sprawą Zondacrypto, a 6 listopada Prokuratura Krajowa postawiła mu kolejny zarzut - wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki szkody na ponad milion złotych. O szczegółach poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Radosław Piesiewicz
Autor: Piotr Grzybowski/Super Express
  • Były prezes PKOl Radosław Piesiewicz pod koniec sierpnia usłyszał zarzuty w głośnej sprawie Zondacrypto.
  • 6 listopada Prokuratura Krajowa postawiła mu kolejny zarzut, o czym poinformował teraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
  • Chodzi o zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów.

Radosław Piesiewicz z kolejnymi zarzutami! "Ponad milion złotych szkody"

"Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów. Prokuratura Krajowa postawiła 6.11.2026 r. Radosławowi P. nowy zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów" - ogłosił we wtorek, 10 listopada, Waldemar Żurek na platformie X.

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Minister sprawiedliwości przekazał też, że wątek wyłączony z afery Zondacrypto został połączony ze śledztwami dotyczącymi nadużyć w PKOl oraz Banku Pekao S.A.

Bo rozliczamy cały mechanizm żyrowania prywatnego luksusu ze związkowych i publicznych pieniędzy

- dodał.

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Zdjęcia z doprowadzenia Radosława Piesiewicza

DOPROWADZENIE PREZESA PKOI RADOSŁAWA PIESIEWICZA
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Radosław Piesiewicz usłyszał wcześniej zarzuty w głośnej sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.

14 września Sąd Okręgowy w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia obrony na zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec podejrzanego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego.

Szef PKOL Radosław Piesiewicz Doprowadzony do prokuratury
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