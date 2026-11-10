Zmiana w stroju Kaczyńskiego! Wszyscy patrzyli na jego buty. Nietypowy wybór. I jeszcze ten szalik [ZDJĘCIA]

Jarosław Kaczyński zabrał głos w czasie kolejnej miesięczny smoleńskiej. Niestety, jak często bywa, jego przemówieniu towarzyszyło zagłuszanie przez manifestujących swoje przeciwne do prezesa PiS poglądy.

Musimy walczyć o przekonanie innych i musimy przede wszystkim walczyć o to, żeby zostały przeprowadzone uczciwe wybory i żeby tę fatalną pod każdym względem (...) władzę odsunąć raz na zawsze - komentował Kaczyński.

Wydawało się, że wszystko było jak zwykle, ale to co zwracało szczególną uwagę to wizerunek prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński pojawił się elegancko ubrany, ale na nogach miał nie jak to bywało w tym listopadowym czasie buty trekkingowe (cieplejsze, z podeszwą, która radzi sobie lepiej na chodnikach, które mogę być już pokryte szronem), ale zwykłych półbutach. To nietypowy wybór patrząc na pogodę.

To co jeszcze przyciągało wzrok to szalik prezesa. Kaczyński zwykle nosi ciemne szaliki, wyjątek stanowi dwustronny szalik, który jest po jednej ze stron bordowy. Tym razem zaś dało się zauważyć szalik na szyi prezesa Prawa i Sprawiedliwości szalik w odcieniu szarym, a wręcz grafitowym.

Zaś, to co jest niezmienne w stroju prezesa to kaszkiet, który jest charakterystyczny dla Jarosława Kaczyńskiego. Kaszkiet to zdecydowanie nakrycie głowy dla eleganckich mężczyzn, a do takich należy polityk. Zobaczcie sami w naszej galerii.

14