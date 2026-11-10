Na antenie TVN24 znany dominikanin komentował Marsz Ciszy. Nagle zobaczył Macierewicza i się zagotował! Sęk w tym, że to był ojciec Dudy

W poniedziałek wieczorem wszystkie stacje informacyjne transmitowały krakowski Marsz Ciszy. Był on zorganizowany, by upamiętnić ofiary sobotniej tragedii oraz pokazać solidarność z bliskimi poszkodowanych. W marszu udział wzięli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i prezydent Krakowa Łukasz Gibała oraz metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, a także tłum mieszkańców Krakowa oraz turyści. Wszyscy w ciszy oraz zadumie szli i zatrzymywali się w miejscach, w których zostały zastrzelone niewinne osoby.

Na antenie TVN24 jednym z komentujących marsz był znany dominikanin ojciec Paweł Gużyński, który gościł w "Kropce nad i". Mówił o tym, jak ważna jest jedność i o tym, by odwrócić wzrok od kłótni, po czym dodał: - Zauważyłem w pierwszym rzędzie, idącego obok pana prezydenta, pana Antoniego Macierewicza i to od razu mój niepokój wzbudza niestety, ponieważ, mówię o utrzymaniu granic.

Sęk w tym, że mężczyzną z bródką był nie poseł PiS Antoni Macierewicz, ale Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, a prywatnie ojciec byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Faktycznie, można było go w pierwszej chwili nie rozpoznać. Pomyłkę duchownego na portalu X skomentował sam Antoni Macierewicz

Jakże mi miło, że cień mojej osoby wytrącił Pawła Gużyńskiego z kłamliwego monologu, przesiąkniętego słodkim jadem i nienawiścią. Cóż za osobliwy obraz medialnego kaznodziei spod znaku TVN! Doprawdy, miłość bliźniego w nader osobliwym wydaniu! - napisał.

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Jakże mi miło, że cień mojej osoby wytrącił Pawła Gużyńskiego z kłamliwego monologu, przesiąkniętego słodkim jadem i nienawiścią. Cóż za osobliwy obraz medialnego kaznodziei spod znaku TVN! Doprawdy, miłość bliźniego w nader osobliwym wydaniu! https://t.co/Mz21YRXX7F— Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) November 10, 2026