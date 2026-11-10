Komunikat w tej sprawie opublikowała we wtorek, 10 listopada 2026 roku, kancelaria prezydenta na portalu X przytaczając słowa zastępcy szefa KPRP Adama Andruszkiewicza. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility”.

W dniach 18–19 listopada z inicjatywy Pierwszej Damy Marty Nawrockiej w Pałacu Prezydenckim odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. W wydarzeniu wezmą udział Małżonki Prezydentów innych państw, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych - przekazano.

Kto przyjedzie na listopadowy szczyt w Pałacu Prezydenckim?

Dane o terminie, miejscu oraz randze zapowiadanego wydarzenia znajdują pełne potwierdzenie w oficjalnym komunikacie KPRP. Zgodnie z tymi informacjami, w warszawskim spotkaniu zaplanowanym na 18 i 19 listopada wezmą udział małżonki głów innych państw, specjaliści zajmujący się problematyką cyfrową oraz delegaci instytucji publicznych. Głównym założeniem inicjatywy pierwszej damy Marty Nawrockiej jest stworzenie przestrzeni do międzynarodowej wymiany doświadczeń w walce z zagrożeniami, na jakie trafiają nieletni użytkownicy sieci.

Organizatorzy deklarują otwarcie dyskusji na wszystkie obozy polityczne w Polsce. Zaproszenie do udziału w konferencji zostało skierowane zarówno do przedstawicieli rządu, jak i posłów oraz senatorów ze wszystkich ugrupowań.

Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej – rządu i parlamentu. Bezpieczeństwo najmłodszych w sieci to wyzwanie, które wymaga współpracy ponad podziałami. Naszym celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, które pozwolą skuteczniej chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami w świecie cyfrowym - podano na X.

Kim jest pierwsza dama Marta Nawrocka i czym zajmowała się wcześniej

Inicjatywa organizacji szczytu wpisuje się w dotychczasowy profil działalności małżonki prezydenta. Jak wiadomo ta tematyka jest bliska pierwszej damie, zajmuje się ona nią w Fundacji "Blisko Ludzkich Spraw". Misją fundacji jest wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, służących budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o osoby najbardziej potrzebujące. - Nasze działania, inspirowane społeczną misją Pierwszej Damy RP Marty Nawrockiej, koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom - można przeczytać na stronie fundacji.