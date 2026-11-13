Tak Joanna Senyszyn wyglądała na swoim ślubie mając 27 lat. Gdyby mąż żył obchodziliby 50. rocznicę małżeństwa

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-13 11:55

Ponad rok temu Joanna Senyszyn straciła ukochanego męża Bolesława. Byli zgranym i dobrym małżeństwem. Właśnie 13 listopada przypada 50. rocznica ślubu polityczki. Senyszyn pokazała zdjęcie ślubne na Instagramie.

Joanna Senyszyn w pasiastej marynarce i czerwonych koralach. O rocznicy ślubu polityczki przeczytasz na SE.
Autor: Kudelski Marek / Super Express

Dziś Joanna Senyszyn wszystkim kojarzy się z czerwonymi koralami i charakterystycznym pozdrowieniem "Kochani!". Wiele osób doskonale pamięta ją sprzed kilkunastu lat, ale nie z czasów młodości. Jak wyglądała młoda Senyszyn? Polityczka pokazała swoje zdjęcie z dawnych lat, a konkretnie z wyjątkowego wydarzenia, czyli ślubu: - Dziś 50. rocznica naszego ślubu - podpisała zdjęcie, na którym widać moment zakładania obrączek. Senyszyn miała na sobie suknię w modnym w tamtych lata kroju, a w rękach delikatny bukiecik. Jej ukochany miał klasyczny ciemny garnitury i dużą muchę, szalenie wówczas modną. Para pobrała się 13 listopada 1976 roku, gdy pani Joanna miała 27 lat. Właśnie teraz obchodziłaby złote gody.

Niestety, od ponad roku Senyszyn jest wdową. Jej mąż Bolesław Senyszyn zmarł 10 lutego 2025 roku. Jego śmierć była okrutnym ciosem dla Joanny Senyszyn. Małżonkowie bardzo się kochali, żyli w zgodzie i tworzyli zgrany duet. - Dziś mija rok od śmierci mojego męża. Bardzo mi go brakuje - napisała w lutym polityczka.

Chociaż małżonkowie nie doczekali się dzieci, to razem było im bardzo dobrze. Zresztą o decyzji na temat wyboru właśnie takiego modelu rodziny polityczka opowiadała w rozmowie z "Super Expressem": - Miałam inne życiowe plany, uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Miałam tysiące "dzieci" na Uniwersytecie Gdańskim, miałam magistrów, doktorów. (...) Miałam inne plany chciałam pracować naukowo - przyznała otwarcie. W innym wywiadzie na łamach "Super Express" wyjaśniła: - Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu. Mężowi przez chwilę wydawało się, że chce mieć dzieci, ale szybko zrozumiał, że jednak nie chce. (...) Uważam, że byłabym bardzo dobrą matką. 

Mąż Senyszyn z wykształcenia był prawnikiem. Całe życie związany z wymiarem sprawiedliwości, jako sędzia, radca prawny, adwokat, wykładowca.

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE, JAK ZGRANYM MAŁŻEŃSTWEM BYLI SENYSZYNOWIE

Prawie 50 lat razem. Joanna Senyszyn i jej mąż Bolesław
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