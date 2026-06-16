Joanna Senyszyn w siatkowanej bluzce na imprezie. Pokazała brzuch w odważnej stylizacji

Charytatywne Zawody Kulinarne Dziennikarzy-Gwiazd po raz kolejny zjednoczyły środowisko medialne wokół wspólnego, szczytnego celu. W tej niecodziennej rywalizacji wszyscy współpracowali, nikt nie prześcigał się jak na co dzień w pogoni za newsem. Inicjatywa ma już na swoim koncie ogromne sukcesy, udowadniając, jak wielką moc ma wspólne działanie ludzi mediów. Dzięki funduszom zebranym podczas zeszłorocznej edycji zawodów udało się otworzyć gabinet psychologiczny dla młodzieży na Mazurach oraz zorganizować spotkania edukacyjne poświęcone życiu z zaburzeniami psychicznymi, w których wzięło udział około tysiąca dwustu osób.

Gwiazdy wzięły się za gotowanie w szczytnym celu

W tym roku organizatorzy postawili poprzeczkę równie wysoko, kontynuując z dumą wsparcie dla Fundacji "Dwie Głowy", walczącej z wykluczeniem społecznym w różnych sferach życia, a także angażując się w niezwykle ważną akcję edukacyjno-społeczną "Twoje Tak Ma Moc", która w całości poświęcona jest tematowi transplantacji narządów.

W zawodach kulinarnych udział wzięli najbardziej znani dziennikarze, w tym: Robert El Gendy, Agnieszka Kołodziejska, Beata Tadla, Mateusz Szymkowiak, Milena Rostkowska-Galant, Marta Budzyńska, Justyna Śliwowska-Mróz czy też Marta Abramczyk. Ale nie tylko redaktorzy pojawili się na wydarzeniu, wśród gości pojawiała się też Joanna Senyszyn, której gwiazda na nowo rozbłysła w zeszłym roku, gdy polityczka zdecydowała się na start w wyborach prezydenckich.

Senyszyn przyciągała wzrok na ściance

Joanna Senyszyn zwracała uwagę fotoreporterów, ponieważ pojawiał się w dość odważnej kreacji. Miała na sobie ciemne skórzane spodnie, marynarkę w białe wzory i siatkową bluzeczkę. Oczywiście nie mogło zabraknąć charakterystycznego elementu każdej stylizacji polityczki, czyli czerwonych korali. Do całość Senyszyn dobrała też białe i czerwone bransoletki. I jak zawsze pozdrawiała wszystkim gestem wzniesionych rąk, który stał się jej znakiem rozpoznawczym.

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